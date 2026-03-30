«Бизнесу стоит воспринимать этот "переходный период" как время на эвакуацию бюджетов»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что до конца 2026 года не будет применять санкции за размещение рекламы в Telegram и на YouTube. В пресс-службе ведомства пояснили, что проводится анализ содержания такой рекламы, включая дату заключения договоров, момент введения ограничений на работу платформ, дату публикации рекламных материалов и основания для их размещения, такие как договоры и платежные документы. «Очевидно, что компаниям нужно время, чтобы приспособиться к новым условиям и перейти на альтернативные рекламные каналы»,— подчеркнули в ФАС. Можно ли размешать рекламу на этих ресурсах после заявления регулятора, «Ъ-Кубань» рассказал краснодарский адвокат Игорь Усов.

Игорь Усов

«Заявление ФАС о временном отказе от штрафов до конца 2026 года — это не юридический акт, а декларация о намерениях. Ключевой вопрос, который сегодня ставят юристы-скептики: обладают ли YouTube и Telegram правовым статусом ресурсов, "доступ к которым ограничен" в смысле закона №149-ФЗ?

Логика здесь проста: ограничение доступа — это строго формализованная процедура. Согласно статьям 15.1–15.8 закона №149-ФЗ, юридическим фактом ограничения доступа является внесение ресурса в специальный реестр. Ни YouTube, ни Telegram в этом реестре не значатся, в частности в реестре нежелательных организаций.

То, что мы наблюдаем сейчас — замедление трафика или ограничение отдельных функций (например звонков),— осуществляется в рамках "технических мер противодействия угрозам" (ст. 14.2 закона №149-ФЗ), хотя официального юридического акта по этому поводу нет.

Юридически крайне спорно приравнивать техническую манипуляцию трафиком к официальному запрету ресурса. Есть основания полагать, что запрет на рекламу, установленный ч. 10.7 ст. 5 Закона "О рекламе", может не распространяться на такие площадки до момента их формального включения в реестр запрещенных или нежелательных организаций.

Полагаться на данное заявление ФАС как на абсолютный иммунитет нельзя. Позиция ведомства не является нормативным актом. В любой момент подход может измениться, а территориальные органы ФАС могут начать собственную практику. Более того, ФАС прямо заявляет, что будет анализировать "дату заключения договора" и "основания размещения". Это значит, что ведомство оставляет за собой право карать за "злоупотребления", если сочтет, что бизнес намеренно игнорирует новые правила.

Какие риски есть для рекламодателей и владельцев каналов. Первое — отсутствие судебной практики. Пока нет первых решений судов, никто не знает, поддержит ли суд трактовку ФАС о том, что "замедление равно ограничение доступа". Риск "обратной силы": хотя ФАС обещает не штрафовать сейчас, после 2026 года старые посты могут быть признаны длящимися правонарушениями. Репутационные риски: работа на ресурсах, которые государство официально "замедляет", создает неопределенность для крупных брендов. Если они маркируют рекламу (получают токены в ЕРИР), они формально признают факт размещения на площадке, доступ к которой может быть ограничен или юридически спорен. Если не маркируют — нарушают правила учета рекламы.

Специального состава для этого правонарушения пока не предусмотрено. Применяется общая ч. 1 ст. 14.3 КоАП с административными штрафами: для физических лиц (блогеров) — от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.; для должностных лиц (руководителей компаний с бизнес-аккаунтами) — штраф от 4 тыс. до 20 тыс. руб.; для юридических лиц — штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Штраф могут назначить за каждый рекламный пост, сторис или рилс.

Бизнесу стоит воспринимать этот "переходный период" не как разрешение, а как время на эвакуацию бюджетов».