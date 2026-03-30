В России с 1 июля начнут тестировать получение социальных льгот по карте «Мир»

Минцифры России предложило провести эксперимент по предоставлению социальных льгот при оплате картой «Мир» с 1 июля. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Карту любого банка платежной системы “Мир“ нужно будет указать в личном кабинете на “Госуслугах“»,— рассказали в министерстве. По данным ведомства, система автоматически активирует льготные статусы.

Как пояснили в Минцифры, получить льготную скидку в аптеке и магазине или в транспорте можно будет при оплате картой «Мир» любым способом. Документ с инициативой размещен для общественного обсуждения. В ведомстве отметили, что участие в эксперименте будет добровольным для регионов, организаций и граждан.

Эксперимент будет проходить с 1 июля по 31 декабря 2026 года как минимум в трех регионах России, уточнили в Минцифры. Предполагается, что сервис будет доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. По карте «Мир» можно будет получать льготы при проезде на транспорте и покупках, а также скидки при посещении культурных учреждений. Общественное обсуждение проекта завершится 14 апреля.