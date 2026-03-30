Жительницу Кизильского района осудили за передачу электросамоката сыну

Мировой судья судебного участка №1 Кизильского района признал виновной местную жительницу в передаче электросамоката малолетнему сыну — вовлечении его в совершение действий, представляющих опасность для жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Ее оштрафовали на 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что жительница села Кизильское купила 11-летнему сыну электросамокат Kugoo kirin M2+. Зная, что мальчик не имеет водительских прав, она разрешила ему ездить по трассам. В итоге в августе 2025 года ребенок выехал в селе на перекресток улицы Красноармейской и переулка Мостового. Он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Lada Granta.

Электросамокат конфисковали в собственность государства.

