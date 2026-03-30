В Курской области два человека погибли от отравления угарным газом

В Советском районе Курской области два человека погибли в результате отравления угарным газом. По предварительным данным, местные жители переоборудовали вентиляционные каналы, что и могло стать причиной трагедии. Об этом сообщил председатель регионального комитета безопасности Олег Горячев на заседании облправительства.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Установлено, что 25 января газовая служба приостановила подачу газа в дом, так как была установлена обратная тяга в оборудовании. После устранения нарушений газ вновь пустили. Следователи назначили необходимые экспертизы, чтобы установить точную причину гибели людей, добавил господин Горячев.

В конце февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что СКР возбудил дело по факту гибели четырех жителей из-за утечки газа в жилом доме в Курске. О его ходе с тех пор не сообщалось. Тогда же губернатор Курской области Александр Хинштейн заявлял, что родственникам погибших окажут помощь.

Егор Якимов