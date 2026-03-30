Пострадавшим от паводка жителям Дагестана реструктуризируют кредиты

«Сбербанк» реструктурирует кредиты пострадавшим от массовых подтоплений в Дагестане. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан

Отмечается, что помощь получат заемщики и застрахованные лица, пострадавшие от наводнений в регионах СКФО.

«Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов — работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально», — сообщили в «Сбере».

Банк пояснил, что выбор варианта урегулирования долга определяется типом кредита, размером задолженности и требуемыми сроками помощи. Поддержка охватит все виды займов и кредитные карты.

Константин Соловьев