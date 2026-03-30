ЮУрГУ попал в рейтинг лучших вузов 2026 года от Forbes

Южно-Уральский государственный университет занял 59-е место в рейтинге лучших вузов 2026 года по версии Forbes. Он стал единственным учебным заведением от региона, включенным в список.

Всего в рейтинг попали 100 учреждений высшего образования России. На первых позициях расположились НИУ «Высшая школа экономики» (74,2 балла), МГУ имени Ломоносова (72,7 балла) и Московский физико-технический институт (72,7 балла).

ЮУрГУ набрал 20,5 итоговых балла. В прошлом году вуз не попал в список Forbes. В 2024-м университет занял 65-е место в рейтинге с 27,6 балла.

