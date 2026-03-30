Операторы отключат оплату Apple ID с мобильных

Какие альтернативы останутся у россиян

Россияне лишатся самого популярного способа оплаты в AppStore. С 1 апреля владельцы iPhone не смогут пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона. Такое указание операторам дали в Минцифры, сообщает РБК. ТАСС подтверждает, что ведомство обсуждало этот вопрос с «большой четверкой». При этом СМИ называют разные причины такого решения. По одной из версий, компанию Apple хотят заставить вернуть в AppStore приложения, удаленные из-за санкций. Другое объяснение — ограничение оплаты VPN-сервисов через Apple ID.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Баланс телефона — это, по сути, единственный удобный способ пополнения счета в Apple ID. Впрочем, запрет вряд ли остановит пользователей — рынок быстро найдет обходные схемы, считает техноблогер и владелец канала Wylsacom Валентин Петухов:

«Обойти ограничения получится, например, за счет покупки платежных карт, но они также генерируются через оплату со счета телефона. Предприимчивые люди создают такие карты и перепродают их с небольшой наценкой на Avito и подобных площадках. Это делается для абонентов других операторов, которые не хотят заморачиваться. Такие действия властей точно не побудят Apple вернуть приложения санкционных компаний в российский сегмент AppStore. Напротив, они усугубят ситуацию, потому что компания сейчас сотрудничает с Роскомнадзором и удаляет приложения по требованию.

Рекомендую всем оплатить iCloud на год вперед и запастись теми самыми сгенерированными платежными картами. В конечном счете российские учетные записи станут американскими, и люди будут покупать эти подарочные предоплаченные карты на площадках, зачастую сомнительных, втридорога, и продолжать пользоваться своими подписками iCloud. Инициатива, как это обычно у нас бывает, в целом направлена на позитивное решение проблемы, но однозначно она не сработает».

Что ждет пользователей и бизнес после блокировки Telegram

Оплата Apple ID с мобильного счета появилась в России еще в 2019 году. После начала СВО на Украине в стране перестал работать Apple Pay с картами банков под санкциями. А в марте 2022-го Apple заблокировала добавление карт платежной системы «Мир» в Apple ID и отключила уже привязанные. Еще один способ пополнения — подарочные карты. До марта 2022 года они продавались у крупных ритейлеров и через банковские приложения. Теперь физически купить такие карты в России нельзя. Но у онлайн-посредников по-прежнему можно приобрести цифровой код, рассказывает главный редактор itzine.ru Сергей Кузнецов:

«Такое отключение будет некомфортным для пользователей и повлияет на продажи iPhone. Преимуществом покупки Android в России станет то, что на нем все работает: можно оплачивать картами и покупать приложения в RuStore. По сути, остается одна единственная возможность — покупать карты-пополнения. Они продаются сегодня на различных сайтах. Насколько это легально и будут ли их блокировать, пока сказать сложно. К тому же на таких сайтах часто обманывают: продают уже использованный код или пытаются продать один сразу нескольким людям. Плюс придется каждый месяц заходить в аккаунт и класть определенную сумму на баланс кошелька, чтобы она оттуда списывалась.

Большинство ввезенных в Россию iPhone оказались бракованными

Подобное ограничение никак не может препятствовать оплате VPN-сервисов. Благо, что плюс-минус все такие сервисы умеют принимать деньги на собственном сайте. То есть, по большому счету, это повлияет только на доходы Apple в России, которые и так сильно сократились. Пока не очень понятно, честно говоря, с чем связано решение и почему возникло такое отчаянное желание причинить неудобства россиянам с iPhone. Вероятно, власти хотят заставить всех покупать китайские Android. Но пока такая интерпретация выглядит странно и скорее надуманно».

Apple уже много лет получает заметную часть доходов от сервисов. По итогам первого квартала 2026 года на это направление пришлась примерно десятая часть продаж компании.

Андрей Дубков

