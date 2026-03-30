Rutube разработал диагональный формат контента для лежащих людей

Российский видеохостинг Rutube разработал новую функцию просмотра контента под углом 45 градусов — для просмотра видео лежа на боку. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

«Диагональный контент позволит расширить опыт пользователей видеосервисом»,— сказал директор по маркетингу и программированию контента Rutube Ренат Шаяхметов. Генпродюсер видеохостинга Давид Кочаров отметил, что контент под 45-градусным углом увеличит время просмотра для лежащих пользователей, а для авторов расширит возможности креатива.

В компании объяснили, что решение о запуске формата для лежащих зрителей было принято после проведенных исследований. Согласно им, большая часть пользователей видеохостинга смотрит ролики на SmartTV лежа.