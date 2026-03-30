В прошлом году в Гострудинспекцию Башкирии поступило около 4,8 тысячи обращений

За 2025 год в Гострудинспекцию труда в Башкирии от граждан поступило около 4,8 тыс. обращений, связанных с трудовым законодательством. Половина обращений касалась оплаты труда, рассказала «Ъ-Уфа» руководитель надзорного ведомства Татьяна Астрелина. За год число письменных запросов увеличилось на 17%.

На коллективные обращения пришлось 194 обращения, все они связаны с зарплатой. Как рассказала Татьяна Астрелина в интервью «Ъ-Уфа», к росту числа жалоб от граждан привели экономическая ситуация и рост правосознания граждан.

Идэль Гумеров