Чем известна Элла Памфилова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

30 марта 2026 года Элла Памфилова была избрана председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Она стала единственным руководителем ведомства, переизбранным на пост более двух раз. Подробности биографии руководителя ЦИКа — в справке “Ъ”.

Памфилова Элла Александровна родилась 12 сентября 1953 года в городе Алмалык Ташкентской области (Узбекистан). В 1976 году окончила Московский энергетический институт по специальности «инженер электронной техники».

С 1976 по 1989 год работала мастером, инженером-технологом по ремонту электронной аппаратуры, председателем профкома центрального ремонтно-механического завода ПО «Мосэнерго». В апреле 1985 года вступила в КПСС. Была членом парткома «Мосэнерго». В 1989 году избрана народным депутатом СССР от профсоюзов. С мая до октября 1989 года входила в Межрегиональную депутатскую группу. С лета 1990 года — депутат Верховного совета СССР, работала в комитете ВС СССР по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов.

На II Съезде народных депутатов голосовала за отмену шестой статьи Конституции СССР и против экономической программы правительства Николая Рыжкова. На IV Съезде голосовала против введения моратория на забастовки, а также против внесения в повестку дня съезда вопроса о недоверии президенту СССР Михаилу Горбачеву. В 1990–1991 годах — секретарь комиссии ВС СССР по льготам и привилегиям. Выступала против сохранения системы льгот и привилегий партийной номенклатуры. 23 июля 1990 года вышла из КПСС.

В 1991 году назначена министром социальной защиты населения РСФСР в правительстве Егора Гайдара.

12 декабря 1993 года избрана от гайдаровского блока «Выбор России» (ВР) депутатом Госдумы по Калужскому избирательному округу №87. Входила в комитет по труду и социальной поддержке.

В марте 1994 года подписала заявление инициативной группы с призывом к созданию партии «Демократический выбор России», но в созданную в июне 1994-го партию не вступила. В декабре того же года вышла из фракции ВР из-за недостаточно решительного осуждения фракцией военной операции правительства в Чечне.

В 1995–1999 годах была депутатом Госдумы второго созыва. Входила в депутатскую группу «Российские регионы», являлась заместителем председателя комитета по делам женщин, семьи и молодежи, затем была членом комитета по безопасности. В тот же период была членом Совета по делам инвалидов и Комиссии по поиску пленных, заложников и интернированных граждан при президенте РФ. Часто посещала Чечню для освобождения пленных солдат ВС РФ.

В 1999 году возглавила движение «За гражданское достоинство», которое заняло 13-е место на выборах в Думу с 0,61% голосов. Оставалась председателем движения до 2014 года.

В 2000 году была первой женщиной в истории России, которая баллотировалась на пост президента РФ. По итогам выборов заняла 7-е место среди 11 претендентов, набрав 1,01% голосов.

В 2000–2002 годах была членом Национальной общественной комиссии по расследованию правонарушений и соблюдению прав человека на Северном Кавказе.

В 2002–2004 годах занимала пост председателя комиссии по правам человека при президенте РФ. С 2004 по 2010 год — председатель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. 30 июля 2010 года заявила о своей отставке. В 2011–2013 годах продолжала сотрудничество с советом как руководитель организации «Гражданское достоинство» и как частное лицо.

С 2014 по 2016 год — уполномоченный по правам человека в РФ.

28 марта 2016 года была избрана председателем Центризбиркома РФ 14 голосами из 15. 29 марта 2021 года переизбрана на второй строк. По ее инициативе общественные палаты федерального и региональных уровней, а не только политические партии стали направлять наблюдателей на выборы. В 2017 году отменила открепительные удостоверения, заменив их технологией «Мобильный избиратель», позволяющей голосовать по месту фактического нахождения. В 2020 году в период пандемии на голосовании по поправкам к Конституции РФ предложила практику трехдневного голосования, закрепившуюся на последующих выборах различных уровней. При госпоже Памфиловой с 2019 года началось внедрение дистанционного электронного голосования.

Награждена орденами Почета (2010), Дружбы (2014), орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней (2023, 2018, 2003), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2006). Кавалер ордена Почетного легиона Франции (2006) и казахстанским орденом «Достык» (Дружба» II степени; 2020).

В 2022–2023 годах входит в санкционные списки Австралии, Великобритании, ЕС, Канады, Новой Зеландии, США, Украины, Швейцарии и Японии.