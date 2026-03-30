X5 увеличит на 21% число магазинов в Кузбассе до 2027 года

Количество торговых точек сети X5 Group на территории Кузбасса планируется увеличить с 414 до 500. Таким образом, прирост составит 21%, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Илья Середюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сейчас магазины «Пятерочки» и «Чижик» находятся в 53 населенных пунктах Кемеровской области. Увеличить число торговых точек планируется в период с 2026-го по 2027 год.

«Зафиксировали с компанией конкретные ориентиры: увеличить присутствие продукции кузбасских производителей на полках и в фермерских форматах; расширять сети в сельских территориях и малых городах; соблюдать единые требования к внешнему виду объектов и содержанию территорий»,— пояснил господин Середюк.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2025 года X5 запустил распределительный центр для торговой сети «Пятерочка» в Кемеровском районе Кузбасса. Стоимость строительства превысила 4,2 млрд руб., общая площадь складов составляет 47,1 тыс. кв. м.

Александра Стрелкова