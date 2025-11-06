Распредцентр «Пятерочки» за 4,2 млрд рублей запустили в Кузбассе

Крупный распределительный центр торговой сети «Пятерочка» открыт в Кемеровском районе Кузбасса. Стоимость строительства превысила 4,2 млрд руб., работы начались в 2023 году. Общая площадь складов составляет 47,1 тыс. кв. м.

«Открыли крупный логистический комплекс. Договорились с федеральными сетями «Пятерочка» и «Чижик» о мерах поддержки наших товаропроизводителей. Планы компании в регионе — около 50 новых супермаркетов в год. Соответственно, рынок сбыта для кузбасских фермеров будет расширяться», — прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк. По его словам, у компании X5 в регионе работает 380 магазинов.

Исполнительный директор территории «Восток» торговой сети «Пятерочка» Антон Астафьев сообщил СМИ после запуска, что планами компании предусмотрено открытие в Кузбассе в текущем году 30 «Пятерочек» и 25 «Чижиков», в 2026 году еще 25 «Чижиков» и 120 «Пятерочек» в течение трех последующих лет.

Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, распредцентр получил одобрение как масштабный инвестиционный проект со стороны регионального правительства. Инвестором выступает ООО «Распределительный центр «Кемерово» (99,5% у ООО «РЦ «Оренбуржье»).

Лолита Белова, Игорь Лавренков