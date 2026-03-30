Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет в ограниченном формате

Церемония схождения Благодатного огня состоится в Великую субботу, 11 апреля. Она пройдет в ограниченном формате. Святые места в Старом городе Иерусалима останутся закрытыми для паломников и туристов, сообщила израильская полиция.

Решение об ограничениях было принято на сегодняшней встрече полиции с латинским патриархом Иерусалима кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой. «Учитывая, что текущая ситуация не позволяет проводить массовые церемонии, пасхальные церемонии пройдут в символическом и ограниченном формате... Святые места в Старом городе останутся закрытыми для широкого доступа молящихся»,— пояснили в пресс-службе полиции (цитата по ТАСС).

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. Принесение Благодатного огня в Москву с 2003 года организует Фонд Андрея Первозванного.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ республика атакует Израиль и американские военные базы в странах Персидского залива. 29 марта израильская полиция не пустила Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня. Представители церкви заявили, что это был «первый случай за столетия», когда им помешали совершить мессу в храме Гроба Господня в Вербное воскресенье.