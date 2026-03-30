В Армении задержали троих человек после конфликта с Пашиняном в храме

Полиция Армении задержала троих человек после инцидента в церкви Святой Анны в Ереване с премьером Николом Пашиняном. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о «хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица», сообщили Armenia Today в МВД.

29 марта Никол Пашинян в сопровождении охраны посетил богослужение в храме по случаю Вербного воскресенья. Спустя примерно 20 минут телохранители попытались создать проход, чтобы глава правительства мог выйти. Один из прихожан попытался подойти к премьеру и, обратившись к нему, заявил: «Не смотри на меня так!». Судя по кадрам, сразу после этого кто-то из присутствовавших попытался ударить премьера со спины. На выходе из церкви завязалась потасовка.

Адвокат Рубен Меликянназвал абсурдной попытку применить 452-ю статью УК в этом случае, поскольку инцидент произошел во время церковной литургии, где премьер не ведет политическую деятельность.

Лусине Баласян