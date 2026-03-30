Путин обсудил с Вучичем Украину, Косово и энергетические поставки

Президент России Владимир Путин обсудил с сербским коллегой Александром Вучичем ситуацию вокруг Украины, эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, а также происходящее на Балканах. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны, указали в Кремле.

Президент Сербии Александр Вучич (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Стороны также обсудили вопросы российско-сербского стратегического партнерства. Речь шла о взаимодействии в энергетике, нефтегазовой и атомной отраслях. «Александр Вучич выразил благодарность за продолжение стабильных поставок российского газа, столь важных для поддержания энергобезопасности страны»,— отмечается в сообщении Кремля.

Политики вспомнили о резолюции 1244 СБ ООН 1999 года, которая завершила военную операцию НАТО против Югославии, санкционировав размещение международных сил безопасности (KFOR) в Косово. Они подчеркнули принципиальное значение документа для урегулирования «проблемы Косово». Вместе с тем они обсудили вопрос обеспечения прав Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины в соответствии с Дейтонскими соглашениями, добавили в Кремле.

Анастасия Домбицкая