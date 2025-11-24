«Теперь в Республике Сербской будет два Додика»

Республика Сербская (РС) определилась с преемником своего многолетнего лидера Милорада Додика, которого боснийский ЦИК лишил президентского мандата. На состоявшихся 23 ноября выборах новым президентом РС избран Синиша Каран, 40 лет проработавший в силовых структурах. Впрочем, несмотря на официальный уход из политики, Милорад Додик рассчитывает сохранить контроль над Республикой Сербской. Этому будет способствовать и то, что накануне выборов экс-президенту удалось добиться от США снятия санкций с него самого и его окружения в обмен на отмену законов о неподчинении Республики Сербской центральным властям. Это, по мнению оппозиции и экспертов, открывает путь к движению Боснии не только в сторону ЕС, но и к НАТО. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа на президентских выборах в Республике Сербской Синиши Карана (на переднем плане слева), выдвиженца экс-президента Милорада Додика, означает, что отныне власть в республике будет поделена на двоих

Фото: Amel Emric / Reuters Победа на президентских выборах в Республике Сербской Синиши Карана (на переднем плане слева), выдвиженца экс-президента Милорада Додика, означает, что отныне власть в республике будет поделена на двоих

Фото: Amel Emric / Reuters

Согласно объявленным утром 24 ноября ЦИК Боснии и Герцеговины (БиГ) предварительным итогам голосования, победителем досрочных президентских выборов в Республике Сербской стал кандидат от правящего Союза независимых социал-демократов Синиша Каран. Он получил 50,3% голосов, а его главный соперник, кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Бранко Блануша — чуть более 48%.

Необходимость проведения выборов нового президента РС возникла после того, как боснийский ЦИК лишил мандата многолетнего президента республики Милорада Додика, приговоренного к году тюрьмы и шестилетнему запрету заниматься политикой по обвинению в подрыве государственного строя Боснии. От тюрьмы Милорад Додик откупился за €18 тыс., а вот большую политику ему пришлось официально покинуть.

Сначала Милорад Додик наотрез отказывался выполнять решения ЦИКа и боснийского суда. Он призывал бойкотировать досрочные президентские выборы и даже инициировал проведение в РС двух референдумов — о непринятии решений боснийских властей и о самостоятельности Республики Сербской. Однако затем вдруг передумал, отказавшись от бойкота назначенных ЦИКом на 23 ноября выборов, что означало согласие на формальный уход из большой политики в расчете привести к власти лояльного преемника. Этот план начал реализовываться в ходе состоявшихся выборов.

Выбор Синиши Карана в качестве преемника Милорада Додика не выглядит случайным.

63-летний доктор юриспруденции, он 40 лет проработал в силовых структурах, занимая руководящие посты в МВД и ключевой спецслужбе БиГ — Госагентстве по расследованиям и защите (SIPA). Одно время являлся советником президента РС, а в последние годы — главой МВД республики.

О лояльности Синиши Карана многолетнему лидеру РС говорит его реакция на выбор кандидатом в президенты. Заверив, что для него «это великая честь», он тогда добавил: «Я испытываю тяжелое чувство, ибо РС должна снова избирать президента, хотя у нее есть президент — Милорад Додик».

«Теперь в Республике Сербской будет два Додика»,— объявил в ночь на понедельник Милорад Додик, объявляя на митинге сторонников о победе своего преемника.

Это означает, что, несмотря на официальный уход из политики, экс-президент намерен сохранить контроль над Республикой Сербской.

Этому будет способствовать и то, что накануне выборов экс-президенту удалось добиться от США снятия санкций с него самого и его ближайшего окружения, включая членов семьи. Произошло это после того, как парламент Республики Сербской неожиданно для всех отменил принятые ранее законы о неподчинении центральным властям Боснии и решениям высокого представителя мирового сообщества Кристиана Шмидта, который выполняет в стране функции внешнего управляющего.

Кроме того, Милорад Додик согласился на выборы нового президента РС и перестал упоминать о проведении референдума о самостоятельности республики. Госдеп США горячо приветствовал решения властей РС, а день спустя американский Минюст снял все санкции с Милорада Додика и десятка других лиц, включая и Синишу Карана.

Оппозиция почти сразу обвинила Милорада Додика в сделке с США за счет интересов РС.

«Все его пустые разговоры о мерзком Западе прекратились за 24 часа… Теперь всем ясно, что референдума не будет, а разговоры о нем служили лишь площадкой для торговли с иностранцами. РС ослаблена, а Босния укрепилась. Дальше следует ускоренное движение к НАТО. И это все часть пакета капитуляции Додика»,— предупредила глава оппозиционного «Народного фронта» РС Елена Тривич.

Этот тезис разделяют и региональные эксперты. «Уже в ближайшее время Босния и Герцеговина широкими шагами устремится не только в ЕС, но и в НАТО,— заверил “Ъ” бывший высокопоставленный сербский дипломат, политолог Сречко Джукич.— Без этого сделка была бы невозможна, Додик наверняка договорился и об этом. Во всяком случае канал для ускоренной интеграции БиГ в ЕС и НАТО "прочищен"».