Выручка «Мать и дитя» в 2025 году составила 43,5 млрд рублей

Выручка группы компаний «МД Медикал» (сеть клиник «Мать и дитя») в 2025 году выросла на 31,2%, до 43,5 млрд руб., следует из опубликованных финансовых итогов. EBITDA выросла на 24,4%, до 13,3 млрд руб., чистая прибыль — на 8,5%, до 11 млрд руб. Компания рассматривает вопрос о выплате дивидендов.

Рентабельность «МД Медикал» по чистой прибыли в 2025 году сократилась на 5,3 процентного пункта год к году, до 25,4%. Это произошло из-за снижения чистых финансовых доходов, существенного роста амортизационных начислений, связанных с приобретением медицинских центров «Эксперт», поясняется в пресс-релизе холдинга. В перспективе группа не исключает новые сделки по поглощению активов.

Капитальные затраты компании (CAPEX) составили 4,3 млрд руб. Инвестиции были направлены в основном на технологическое обновление госпитального звена (закупку роботических хирургических систем), открытие Центра офтальмологии в Москве и приобретение недвижимости под строительство нового многопрофильного госпиталя в столице.

В 2025 году количество амбулаторных посещений «Мать и дитя» выросло на 76,2%, превысив 4,3 млн визитов. Число принятых родов увеличилось на 12,6%, до 12,6 тыс. Было проведено 21,6 тыс. пункций ЭКО. Год к году значение выросло на 8%. Количество оперативных вмешательств в госпиталях группы увеличилось на 31%.

