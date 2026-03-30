Отели не поспевают за технологиями

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как показывает практика, с развитием искусственного интеллекта считанные месяцы могут радикально изменить наше поведение. Появляются новые инструменты, а те влияют на весь образ жизни. Тем временем окружающий нас мир не успевает так быстро адаптироваться под новые запросы. Взять хотя бы отели. Путешественники до сих пор ищут хоть одну дополнительную розетку за мебелью и пытаются устранить неполадки в «умных» телевизорах, которые почему-то опять не работают.

Александра Самуел поделилась в The Wall Street Journal, что ее больше всего раздражает в технологиях в гостиничных номерах. Бронируя номер в отеле, вы можете рассчитывать на удобную кровать, шампунь и горячую воду в душе, возможность выпить чашку кофе. Но почему-то до сих пор там часто есть сложности с доступом к технологиям. Начнем даже с базовых вещей. Почему нужно постоянно что-то настраивать в телевизоре, когда на стриминговых сервисах введены чьи-то чужие данные? И можно ли обойтись каким-то простым способом подключения к Wi-Fi в комнате вместо ввода пароля из дюжины знаков?

Если вы не возьмете с собой чемодан, полный гаджетов, кабелей и адаптеров, вы рискуете столкнуться со всевозможными техническими проблемами. Вот пример: осенью 2025 года мне пришлось потратить час на поиски переходника, чтобы подключиться из отеля к своему онлайн-уроку. Вечная проблема с переходниками — почему за последнее десятилетие адаптеры не встроили в розетки, чтобы гость точно мог зарядить свое устройство вне зависимости от заводских особенностей?

В отелях могут быть обычные розетки, но при этом нет разъемов USB-C и функциональных рабочих мест. Отели упускают из виду фундаментальную истину, и это становится все более раздражающим: в мире, где рабочие процессы, поездки, общение с близкими завязаны на технологиях, оснащение гостиничных номеров должно это отражать. В отеле должно быть достаточно розеток и разъемов, чтобы путешественник об этом не думал и просто отдохнул.

Яна Лубнина