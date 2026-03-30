Гай Юлий Цезарь взял 800 городов и покорил 300 племен. Но знаменитый салат придумал не он, а названный в его честь итальянец Чезаре Кардини (или Цезарь Кардини). В начале XX века он переехал из Италии в Америку и открыл ресторанчик в мексиканской Тихуане, у самой границы со Штатами. К нему тут же валом повалили за алкоголем измученные сухим законом американцы. 4 июля 1924 года, в День независимости, у Кардини был такой аншлаг, что на кухне остались только сыр и салат.

Чезаре не растерялся, засыпал салатные листья тертым пармезаном и сухариками и залил смесью из полусырого яйца, оливкового масла, лимонного сока и вустерского соуса. Легкий салат пошел на ура: сначала в Тихуане, потом в Голливуде и, наконец, в Европе, куда его привезла Уоллис Симпсон, возлюбленная британского короля Эдуарда VII, который отказался ради нее от престола. Так что «Цезарь» — это история не только о салате, но и о славе, любви и удаче.

Павел Шинский