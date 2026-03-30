Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Девять квартир были повреждены в Краснодаре при падении БПЛА

Девять квартир в двух соседних многоэтажных домах в Краснодаре были повреждены при ночной атаке беспилотников. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в Telegram.

«В основном выбиты стекла. В самой пострадавшей (квартире) частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления», — уточнил чиновник. Он добавил, что в Прикубанском округе продолжается поквартирный обход, специалисты оценивают ущерб.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате падения БПЛА в Краснодаре пострадали три человека.

Новости компаний Все