Девять квартир были повреждены в Краснодаре при падении БПЛА

Девять квартир в двух соседних многоэтажных домах в Краснодаре были повреждены при ночной атаке беспилотников. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в Telegram.

«В основном выбиты стекла. В самой пострадавшей (квартире) частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления», — уточнил чиновник. Он добавил, что в Прикубанском округе продолжается поквартирный обход, специалисты оценивают ущерб.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате падения БПЛА в Краснодаре пострадали три человека.