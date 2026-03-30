Три человека пострадали при атаке БПЛА на Краснодар

Три человека пострадали при атаке БПЛА на Краснодарский край, сообщает региональный оперштаб. В результате падения дрона в Краснодаре были повреждены несколько квартир в Прикубанском округе.

По информации оперштаба, в многоквартирном доме выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах, также был поврежден один из балконов. Одному взрослому и двум детям оказали медицинскую помощь на месте.

Режим беспилотной опасности начал действовать в Краснодарском крае около 21:00 мск 29 марта. В аэропорту Краснодара действуют временные ограничения на полеты.