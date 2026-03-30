Шахту «Инская» в Кузбассе признали несостоятельной

Арбитражный суд Новосибирской области 25 марта открыл конкурсное производство на полгода в новосибирском ООО «Шахта "Инская"» (вело добычу угля в Беловском округе Кузбасса). Конкурсным управляющим суд назначил Владислава Буйволова, но уже 27 марта освободил его по собственному желанию. Вопрос о назначении нового конкурсного управляющего будет рассмотрен 17 апреля. Как говорится в решении суда о признании «Инской» банкротом, на начало февраля кредиторская задолженность компании составляла 805,1 млн руб., с октября 2024 года добыча угля на шахте не ведется, работники уволены. Жизнедеятельность предприятия поддерживается силами 48 человек по гражданско-правовым договорам.

Обеспечивать промышленную безопасность шахты путем сохранения зданий и сооружений, предотвращения затоплений, загазирования и пожаров в подземных выработках, контроля аэрологической безопасности и исключения проникновения посторонних по иску Беловского районного прокурора Кузбасса Беловский районный суд обязал гендиректора ООО «Шахта "Инская"» Дениса Немыкина и «фактического собственника» Юрия Байченко. На них суд возложил также обязанность разработать, согласовать и выполнить проект ликвидации шахты.

В июне 2025 года в ООО «Шахта "Инская"» было введено наблюдение, а в конце прошлого года организация лишилась лицензий на недра. Имущество предприятия общей стоимостью свыше 1 млрд руб. арестовано в рамках уголовного дела в отношении 42-летнего Дениса Немыкина и 55-летнего Юрия Байченко. Их обвиняют в невыплате заработной платы (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ), сокрытии денежных средств организации (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Игорь Лавренков, Кемерово