У кузбасской шахты «Инская» отозвали лицензии на недра

Новосибирское ООО «Шахта "Инская"» (вело добычу угля в Беловском муниципальном округе Кузбасса) лишилось лицензий на недра. Как указано в выписке из ЕГРЮЛ, лицензирующий орган представил в ФНС сведения об аннулировании трех лицензий компании в конце декабря 2025 года.

Лицензии на три угольных участка Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения в центральной части Кузбасса были переоформлены на ООО «Шахта "Инская"» в феврале 2024 года. Это произошло после приобретения компанией имущественного комплекса обанкротившегося АО «Разрез "Инской"» в августе 2023 года. На момент продажи комплекса на одном из участков было 27,7 млн т угля энергетических марок Д и ДГ (срок окончания лицензии — 31 декабря 2027 года), на втором — 50,4 млн т (1 апреля 2028 года), на третьем — 26,1 млн т (25 марта 2037 года).

В ООО «Шахта "Инская"» в июне 2025 года была введена процедура наблюдения. Ее имущество общей стоимостью свыше 1 млрд руб. арестовано в рамках уголовного дела в отношении руководителей компании. Директора предприятия 42-летнего Дениса Немыкина и 55-летнего «фактического собственника» шахты Юрия Байченко обвиняют в невыплате заработной платы (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ), в сокрытии денежных средств организации (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Игорь Лавренков, Кемерово