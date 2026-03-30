«Грамота.ру» назвала топ-20 самых перепроверяемых россиянами слов

В топ-20 слов, которые российские пользователи искали чаще всего, чтобы выяснить правильное ударение, вошли «туфля», «жалюзи» и «обеспечение». Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал «Грамота.ру».

В 2025 году количество запросов выросло по 14 словам. Пользователи чаще стали искать, как произносить слова щавель (рост на 75,9%), красивее (66,9%), каталог (66,4%), ходатайство (65,2%), оптовый (64,7%), туфля (64,4%), сливовый (62,8%), диспансер (62%), черпать (56,6%), средства (53,6%), жалюзи (53,5%), завидно (48,4%), столяр (39%), обеспечить (23,7%). По семи словам количество запросов снизилось: договор (на 1,6%), обеспечение (5,9%), квартал (17,4%), феномен (19,1%), баловать (27%), свекла (40,4%).

Пользователи также ищут неологизмы, среди них «кешбэк», «шорт-лист», «офлайн», но не все формулируют их правильно по-русски. «Самые популярные запросы, как правило, связаны с орфоэпическими трудностями»,— пояснила РБК руководитель справочной службы портала «Грамота.ру» Светлана Друговейко-Должанская.