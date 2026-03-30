Арендаторов заманивают скидками

Владельцы торговой недвижимости пытаются заманить бизнес скидками. Дисконт по арендным ставкам может достигать 30%. Иначе, как признают участники рынка, есть риск лишиться клиента. Найти другого на фоне падения трафика и повышения издержек крайне трудно. Собеседники “Ъ FM” ожидают, что к следующему году аренда торговых площадей подешевеет на 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инвесторам приходится подстраиваться под своего потребителя, объясняет руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай:

«В 2026 году ситуация стала более сложной и напряженной. Уже ощущается, что арендаторы готовы платить меньше. Практически ни у кого из компаний сейчас нет активных стратегий развития — ни по открытию новых офисов, ни по ритейлу. На улицах и в торговых центрах ставки аренды снизились: фиксированная часть стала низкой, а основная — процент от товарооборота ритейлера. Период активной экспансии закончился, компании оптимизируют офисы и склады, что сказывается на ставках аренды: с начала года они уже упали на 12% — первое крупное снижение за пять лет. При этом в лучших офисных зданиях Москвы в пределах Садового кольца ставки остаются высокими и продолжают расти. Рынки постепенно находят баланс между спросом и предложением».

С торговыми центрами ситуация хуже всего. Как писали Известия, в регионах за 2025 объем арендуемых площадей уменьшился почти в полтора раза. По данным IBC Real Estate, к концу этого года вакантных помещений в столичных ТЦ станет больше — каждый 10-й магазин будет пустовать. Для арендодателей скидки — это вопрос выживания, считает старший директор СОRE.XP Марина Малахатько:

«Падение может быть значительным у сетей, которые заняли площади ушедших иностранцев. Сейчас покупательский спрос снизился, поэтому ритейлеры сокращают объемы арендуемых площадей. Торговые центры не пустуют просто так: арендодатели часто пытаются сохранить ставки, надеясь на новый спрос, хотя отделка помещений дорогая, а давление на арендаторов высокое. В такой ситуации, особенно в ритейле, было бы разумно идти навстречу клиентам, чтобы удержать их и сохранить загрузку помещений. Но арендодатели не спешат давать скидки, потому что часто сталкиваются с попытками арендаторов искусственно снизить показатели, чтобы добиться уступок. В торговой недвижимости к таким просьбам относятся очень щепетильно и проверяют реальный товарооборот, чеки и изменения внутри магазина, прежде чем принимать решение о скидке».

Самые большие потери несут владельцы объектов в новостройках, которые зашли на рынок в последние несколько лет, считает член совета директоров SimpleEstate Артем Цогоев:

«Кризиса пока нет. Проблемы есть у инвесторов, которые купили пустые помещения по высоким ценам и вынуждены корректировать ставки аренды под реальные рыночные условия. Дополнительно давление создают выросшие налоги, что осложняет жизнь арендаторам. Вероятно, рынок переживет коррекцию: многие помещения станут дешевле, и этот процесс будет достаточно болезненным».

Как отмечают аналитики, меняется ситуация и в сегменте складской недвижимости. Спрос на логопарки с января по март упал в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-м.

Анжела Гаплевская