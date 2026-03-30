Истребители ВВС США перехватили самолет над резиденцией Трампа Мар-а-Лаго
Несколько истребителей F-16 ВВС США перехватили гражданский самолет, залетевший в запрещенную для полетов зону над резиденцией президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
NORAD заявило, что инцидент произошел 29 марта. Несколько F-16 выпустили сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота, и «безопасным способом сопроводили его за пределы зоны». Что это был за самолет, не сообщается.