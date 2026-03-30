Чем известен погибший командующий ВМС Ирана Алиреза Тангсири

30 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель командующего военно-морскими силами КСИР контр-адмирала Алирезы Тангсири во время ударов США и Израиля по Ирану. Подробности биографии контр-адмирала — в справке “Ъ”.

Фото: Sepahnews / AP

Алиреза Тангсири родился в 1962 году в иранской провинции Бушер. Военную карьеру начал в годы ирано-иракской войны (1980–1988), где командовал морской бригадой. Впоследствии занимал ряд командных должностей в военно-морских силах (ВМС) КСИР, в том числе возглавлял 1-й военно-морской округ в Бендер-Аббасе.

С 2010 по 2018 год служил заместителем командующего ВМС Ирана Али Фадави, участвовал в задержании американских моряков в иранских территориальных водах в 2016 году. 23 августа 2018 года был назначен командующим ВМС КСИР. В 2019 году был включен Министерством финансов США в санкционный список как лицо, связанное с террористической деятельностью.

В период руководства ВМС КСИР неоднократно выступал с критикой и даже угрозами в адрес США и их союзников, а также движения американских и британских судов в Персидском заливе, курировал проекты модернизации флота, включая создание первого в мире корабля—носителя беспилотников, представленного в 2025 году как «крупнейший военно-морской проект Ирана».