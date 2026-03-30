Иран ударил ракетой по НПЗ в израильской Хайфе

Иран нанес ракетный удар по территории нефтеперерабатывающего завода в израильском городе Хайфа. Местные СМИ передают, что после падения снаряда на НПЗ начался пожар.

Израильское издание NEWSru.co.il подтверждает удар по НПЗ и пишет, что в Хайфе зафиксированы около десятка мест падения обломков сбитых ракет либо противоракет, использовавшихся системой ПРО.

Иранские СМИ утверждают, что эта атака была совершена Тегераном совместно с ливанским движением «Хезболла»