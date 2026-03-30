Forbes опубликовал ежегодный репутационный рейтинг вузов России

Журнал Forbes составил репутационный рейтинг 100 высших учебных заведений России. В топ-3 российских университетов, по версии издания, вошли НИУ «Высшая школа экономики», МГУ имени М. Ломоносова и Московский физико-технический институт (МФТИ).

Издание оценивало вузы по качеству нетворкинга, репутации у работодателей, международной репутации, академической среде и «фактору Forbes» (по количеству выпускников университета в списке российских миллиардеров журнала). В список не вошли религиозные и военные образовательные организации и консерватории, а также институты, специализирующиеся на постдипломных программах.

Четвертые и пятые места занимают Национальный исследовательский университет ИТМО и Санкт-Петербургский университет. Замыкают рейтинг Российский университет транспорта, Уральский медицинский университет и Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ).

В 2025 году в аналогичном рейтинге первое место занял МФТИ. На второе место в топе встал НИУ ВШЭ, а на третье — МГУ. Меньше всего баллов за прошлый год набрали Российский государственный университет правосудия, НИУ «МИЭТ» и Российская государственная академия интеллектуальной собственности.