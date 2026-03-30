Сбербанк и ВТБ снизят ставки по ипотеке с 1 апреля

С 1 апреля Сбербанк (MOEX: SBER) снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,5 п.п. при первоначальном взносе от 20,1% до 50%. ВТБ (MOEX: VTBR) со следующего месяца снизит ставки на 1 п.п. для кредитов с первоначальным взносом от 50%.

Минимальные ставки Сбербанка на сервисе «Домклик» составят: от 15,7% на первичное жилье, от 16% — на вторичное и от 17,6% — по программе «Строительство жилого дома». Дополнительно банк уменьшит ставки на 1 п.п. по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и на 0,5 п.п. — по рефинансированию под залог, сообщил банк в пресс-релизе. Средневзвешенная ставка банка снизилась с марта 2025 по март 2026 года почти на 10 п.п. — с 29,6% до 19,8%.

В ВТБ минимальные ставки с учетом дисконтов составят 18,9% на покупку жилья и 18,6% — на рефинансирование. «Учитывая социальную важность ипотеки, мы приняли решение снизить ставки сразу на процент — сильнее, чем ЦБ снизил ключевую ставку. Новые условия открывают "окно возможностей" для заемщиков, особенно тем, кто долго копил на депозитах на первый взнос»,— прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин (цитата по «Интерфакс»).

«Уменьшение средней ставки позитивно отразилось на динамике выдач по рыночным программам. По итогам 2 кв. 2025 года общая сумма ипотечного кредитования по базовой ипотеке выросла на 60% по сравнению с 1 кв. 2025 – до 82,7 млрд руб. В 3 кв. выдачи составили более 153 млрд руб., а в 4-м кв. вышли на максимальные показатели в 261,7 млрд руб.»,— сообщил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.