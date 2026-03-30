Томский вице-губернатор по финансам вышел на пенсию

В период формирования правительства Томской области ушел в отставку вице-губернатор — начальник департамента финансов Александр Феденев. По данным пресс-службы областной администрации, он уволился по собственному желанию в связи с выходом на заслуженный отдых.

Александру Феденеву 72 года. Начальником департамента финансов он был назначен в 2002 году, заместителем губернатора — в 2007-м. Тогда область возглавлял Виктор Кресс.

«Под руководством Феденева департамент финансов приступил к формированию областного бюджета… на основе государственных программ Томской области. Проведена масштабная автоматизация всех бюджетных процессов как на областном, так и местном уровнях. Томская область одной из первых в России стала применять на региональном уровне облигационные займы для населения»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», к 1 июня 2026 года администрация Томской области должна быть реорганизована в правительство. Отставка Александра Феденева — не единственное кадровое изменение в руководстве региона в преддверии этого события. В феврале вице-губернатором по внутренней политике был назначен депутат законодательной думы Степан Михайлов. В марте губернатор Владимир Мазур назначил Ольгу Назаревич начальником областного департамента социальной защиты населения.

И. о. вице-губернатора — начальника департамента финансов стала Юлия Фролова, работавшая первым заместителем начальника этого департамента.

