Чистая прибыль «Макфы» за год выросла в 1,6 раза

В 2025 году чистая прибыль АО «Макфа» составила 4,5 млрд руб. Это в 1,6 раза больше, чем в 2024-м, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на отчетность компании.

Выручка увеличилась на 10,2%, составив 32,1 млрд руб. Реализация макаронных изделий возросла на 9,9%, до 16,1 млрд руб., муки на производственной площадке в «Рощино» (Челябинск) — на 10,5%, до 5,7 млрд руб., на площадке «Георгиевск» (Ставропольский край) — на 14,9%, до 2,8 млрд руб., на площадке «Курган» (Курганская область) — на 7,1%, до 3,8 млрд руб. Продажи риса увеличились на 3,6%, до 863,4 млн руб., хлопьев — на 7,5%, до 222,5 млн руб. При этом реализация крупы сократилась на 1,2%, до 755,4 млн руб., гречки — на 17,3%, до 612,4 млн руб.

Виталина Ярховска