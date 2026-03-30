ФСБ уличила в шпионаже второго секретаря посольства Британии. Что известно
Второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янсе Джерардус лишен аккредитации в Москве. По данным ФСБ, дипломат вел разведывательную деятельность. Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. Что известно о ситуации — в материале «Ъ».
Янсе Джерардус
30 марта Центре общественных связей ФСБ сообщил о лишении аккредитации второго секретаря посольства Великобритании в Москве Янсе Ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса.
В чем обвиняют дипломата
- Спецслужбы выявили «признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации».
- ФСБ также сообщила о попытках дипломата получить «чувствительную информацию в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики».
- По данным ФСБ, при получении разрешения на въезд в РФ сотрудник посольства «намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство». Дипломата обвиняют в нарушении п. 2 ст. 26 ФЗ «О порядке выезда… и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года.
Какие меры принял МИД России
- МИД РФ лишил дипломата аккредитации в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
- В МИД была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия. Ей заявили решительный протест в связи с вскрывшейся информацией.
- Во внешнеполитическом ведомстве призвали «довести до Лондона настоятельную рекомендацию британским подданным, тем более сотрудникам посольства, при подаче визовых заявок сообщать только достоверную информацию о своем прошлом».
- В МИД РФ предупредили, что, «если Лондон пойдет на эскалацию, российская сторона незамедлительно даст необходимый ответ».