ФСБ уличила в шпионаже второго секретаря посольства Британии. Что известно

Второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янсе Джерардус лишен аккредитации в Москве. По данным ФСБ, дипломат вел разведывательную деятельность. Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. Что известно о ситуации — в материале «Ъ».

Янсе Джерардус

Фото: ЦОС ФСБ РФ

30 марта Центре общественных связей ФСБ сообщил о лишении аккредитации второго секретаря посольства Великобритании в Москве Янсе Ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса.

В чем обвиняют дипломата

Спецслужбы выявили «признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации».

ФСБ также сообщила о попытках дипломата получить «чувствительную информацию в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики».

По данным ФСБ, при получении разрешения на въезд в РФ сотрудник посольства «намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство». Дипломата обвиняют в нарушении п. 2 ст. 26 ФЗ «О порядке выезда… и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года.

Какие меры принял МИД России

МИД РФ лишил дипломата аккредитации в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

В МИД была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия. Ей заявили решительный протест в связи с вскрывшейся информацией.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали «довести до Лондона настоятельную рекомендацию британским подданным, тем более сотрудникам посольства, при подаче визовых заявок сообщать только достоверную информацию о своем прошлом».

В МИД РФ предупредили, что, «если Лондон пойдет на эскалацию, российская сторона незамедлительно даст необходимый ответ».

Анастасия Домбицкая