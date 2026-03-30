МЧС сообщило о стабилизации ситуации с подтоплениями в Дагестане

Паводковая обстановка в Дагестане нормализуется, за прошедшие сутки более полутысячи жилых домов освободились от воды. Об этом сообщили в МЧС.

«От воды освободились 544 жилых дома , 698 приусадебных участков и 120 участков автомобильных дорог», — сообщили в МЧС (цитата по «Интерфакс»). Еще 235 домов, 550 участков и 10 участков автотрасс пока остаются под водой.

В районах, откуда уже отошла вода, начали работу оценочные комиссии. В МЧС добавили, что в семи пунктах временного размещения сейчас находятся 118 человек, в том числе 34 ребенка.

В минувшие выходные дожди привели к подтоплению в разных районах Дагестана, а также в соседних Чечне и Ингушетии. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе ввели режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что в Хасавюртовском районе эвакуировали население четырех сел.