В Ростовской области дефицит кадров отмечается в семи отраслях

Наибольшее число вакансий в Ростовской области размещено в сферах обрабатывающих производств, здравоохранения и социальных услуг, образования, транспортировки и хранения, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства и строительства. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в управлении государственной службы занятости населения Ростовской области.

Чаще всего работодатели Дона подбирают водителей, слесарей различных специальностей, врачей, фельдшеров и медицинских сестер, операторов, инженеров, педагогов (преподавателей, учителей), продавцов и кассиров.

Самой же дефицитной специальностью в Ростовской области остаются медицинские работники. На каждую вакансию в этой сфере приходится всего 1,7 резюме.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в марте 2025 года минздрав Ростовской области информировал о нехватке кадров в амбулаторно-поликлинической службе и скорой медицинской помощи. Дефицит составляет более 1,3 тыс. врачей и более 2,5 тыс. средних медицинских работников.

В то же время в Ростове-на-Дону отмечается дефицит водителей общественного транспорта. В 2025 году в столице региона было открыто 970 таких вакансий.

Наталья Белоштейн