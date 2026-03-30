Фурнье-Бодри и Сизерон были признаны фигуристами года по версии ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) признал французский дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона фигуристами года. Церемония вручения премии ISU Skating Awards прошла в Праге, где ранее завершился чемпионат мира по фигурному катанию.

Фото: David W Cerny / Reuters

Фурнье-Бодри и Сизерон провели первый совместный сезон. Они выиграли Олимпийские игры, чемпионат мира и Европы и заняли второе место в финале Гран-при.

Также ISU вручил премии в других номинациях:

  • «Лучший тренер» — американец Филипп Ди Гульельмо (наставник олимпийской чемпионки Алисы Лью);
  • «Лучший хореограф» — француз Бенуа Ришо;
  • «Новичок года» — японка Ами Накаи, завоевавшая бронзу на Олимпиаде;
  • «Лучший костюм» — американец Илья Малинин;
  • «Самая зрелищная программа» — японец Юма Кагияма.

Таисия Орлова

