Фурнье-Бодри и Сизерон были признаны фигуристами года по версии ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) признал французский дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона фигуристами года. Церемония вручения премии ISU Skating Awards прошла в Праге, где ранее завершился чемпионат мира по фигурному катанию.

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон

Фурнье-Бодри и Сизерон провели первый совместный сезон. Они выиграли Олимпийские игры, чемпионат мира и Европы и заняли второе место в финале Гран-при.

Также ISU вручил премии в других номинациях:

«Лучший тренер» — американец Филипп Ди Гульельмо (наставник олимпийской чемпионки Алисы Лью);

«Лучший хореограф» — француз Бенуа Ришо;

«Новичок года» — японка Ами Накаи, завоевавшая бронзу на Олимпиаде;

«Лучший костюм» — американец Илья Малинин;

«Самая зрелищная программа» — японец Юма Кагияма.

Таисия Орлова