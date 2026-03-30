Генерала Кувшинова приговорили к 7,5 года по делу о хищении 57 млн рублей

Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 года колонии бывшего начальника девятого лечебно-диагностического центра Минобороны Константина Кувшинова. Такой срок запрашивала сторона обвинения. Его признали виновным по уголовному делу о хищении более 57,5 млн руб. при выполнении госконтракта и в получении взятки.

Бывший начальник девятого лечебно-диагностического центра Минобороны Константин Кувшинов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший начальник девятого лечебно-диагностического центра Минобороны Константин Кувшинов

Кувшинова также лишили звания генерал-майора и госнаград. Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства 400 тыс. руб., полученные в качестве взятки, и на шесть лет запретить занимать организационные должности, передает ТАСС. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Константин Кувшинов с февраля 2019 по май 2025 года возглавлял лечебно-диагностический центр (ЛДЦ), а до этого занимал должность заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Он был задержан в апреле 2025 года. Сначала военному медику инкриминировали особо крупное мошенничество, которое он, по версии следствия, совершил, вступив в сговор со своим заместителем по медицинскому обеспечению Ириной Кирсановой, а также заместителем начальника продаж компании «Дельрус» Игорем Игнатовым и коммерческим директором фирмы «ТДА- сервис» Александром Хоциным. Позже с этими эпизодами были соединены дела о служебном подлоге и получении взятки.

