Генерал признал откаты

На семь с половиной лет в колонию строгого режима может отправиться бывший начальник девятого лечебно-диагностического центра Минобороны Константин Кувшинов. Такой срок для него запросил гособвинитель в ходе прений в Хамовническом суде Москвы. Генерал-майор медицинской службы запаса обвиняется в ряде коррупционных преступлений, включая мошенничество и получение взятки.

Константин Кувшинов, бывший начальник девятого лечебно-диагностического центра Минобороны

Фото: Павел Селезнев / ТАСС Константин Кувшинов, бывший начальник девятого лечебно-диагностического центра Минобороны

Для того чтобы разобраться в обстоятельствах инкриминированных генералу Кувшинову деяний, судье Ольге Желязковой понадобилось провести всего три заседания. Дело в том, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью признав свою вину в особо крупном мошенничестве, получении взятки, а также служебном подлоге (ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 290 и ч. 2 ст. 292 УК РФ), и в этой связи его дело рассматривалось в особом порядке. В ходе прений гособвинитель попросил приговорить фигуранта к семи с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 2,4 млн руб.

Генерал-майор медицинской службы запаса Константин Кувшинов, возглавлявший лечебно-диагностический центр (ЛДЦ) с февраля 2019 по май 2025 года, а до этого занимавший должность заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, был задержан в апреле 2025 года. Во время обыска в его служебном сейфе правоохранители обнаружили 7,5 млн руб., $10 тыс. и €2,5 тыс. Все эти средства были арестованы. По ходатайству следствия Хамовнический суд арестовал и самого генерала, но затем меру пресечения ему изменили на домашний арест. Сначала военному медику инкриминировали особо крупное мошенничество, которое он, по версии следствия, совершил, вступив в сговор со своим заместителем по медицинскому обеспечению Ириной Кирсановой, а также заместителем начальника продаж компании «Дельрус» Игорем Игнатовым и коммерческим директором фирмы «ТДА- сервис» Александром Хоциным.

В 2022 году ЛДЦ заключил с этими организациями госконтракт на поставку различного медоборудования на общую сумму свыше 100 млн руб., которое на самом деле стоило 42,5 млн руб. Разницу соучастники поделили между собой.

Еще 10 млн руб. в качестве отката Константин Кувшинов получил от предпринимателя Владимира Богданова, после того как ЛДЦ произвел оплату за стоматологические установки Dentsply Sirona Intego. Из этих денег, как установило следствие, 2,5 млн руб. генерал Кувшинов передал Ирине Кирсановой, а остальные оставил себе.

Позже с этими эпизодами были соединены дела о служебном подлоге и получении взятки. Последнюю в размере 400 тыс. руб. Константину Кувшинову и Ирине Кирсановой передал поставщик дезинфицирующих средств за то, что соответствующий контракт лечебное учреждение заключило именно с его фирмой. Также в ходе расследования выяснилось, что вместо 21 стоматологической установки в ЛДЦ поставили только 19.

Огласить приговор Константину Кувшинову суд планирует 30 марта. Отметим, что расследование уголовного дела в отношении предполагаемых сообщников высокопоставленного военного еще продолжается.

Олег Рубникович