В Петербурге построят новый транспортный тоннель под ЗСД

В Санкт-Петербурге построят транспортный тоннель под ЗСД и железнодорожными путями, который соединит Бассейную улицу и проспект Народного Ополчения. Об этом сказано в документе о подготовке проекта планировки, который опубликовали городские власти.

Тоннель будет включать в себя от четырех до шести полос. Проект должен быть готов в феврале 2027 года. После этого можно будет приступать к строительству, пишет «Деловой Петербург».

Отмечается, что до этого Смольный принял решение прокладывать крупный транспортный тоннель в центре Санкт-Петербурга – под Московским вокзалом. Его построят в 2028 году. Объект станет частью высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).