Пашинян: Армения впервые с обретения независимости достигла мира с Азербайджаном

Летом 2025 года Армения впервые с момента обретения независимости установила мир с Азербайджаном, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Утверждения оппозиции, что мир был до 2018 года, когда он пришел к власти, глава правительства назвал ложью. По словам Пашиняна, хотя мирное соглашение между странами не подписано, де-юро оно уже подкреплено.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«2025 год — первый календарный год, когда в Армении не было жертв и раненых в результате столкновения с Азербайджаном. А на практике с февраля 2024 года у нас не было ни жертв, ни пострадавших. То есть последний подобный инцидент был зафиксирован в начале 2024 года»,— сказал Никол Пашинян в видео, опубликованном в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Под подкреплением премьер имел в виду принятие Регламента о совместной деятельности, подписанного комиссиями по делимитации границ двух стран в 2024 году. В этом документе Алматинская декларация зафиксирована как основной принцип делимитации (декларация закрепляет территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года, когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана).

«А отклонение от этой логики, в направлении, в котором триада Кочарян-Карапетян-Царукян (Роберт Кочарян, Самвел Карапетян, Гагик Царукян — представители оппозиционных сил, которые готовятся к участию в парламентских выборах.— ''Ъ'') ведет к войне, однозначно и недвусмысленно означает войну со всеми вытекающими из нее последствиями»,— подчеркнул Никол Пашинян.

С приближением выборов, которые пройдут 7 июня, Никол Пашинян все чаще стал говорить о том, что в случае победы оппозиции в Армении может начаться война с Азербайджаном уже этой осенью. Оппозиция, по его словам, стремится пересмотреть условия мира, включая потерю Нагорного Карабаха, и тем самым угрожает безопасности страны.

Лусине Баласян