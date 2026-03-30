Замглавы Свердловского облсуда подал заявку на пост главы Ярославского облсуда

Заместителя председателя Свердловского областного суда Бориса Романова рассмотрят в качестве кандидата на пост главы Ярославского областного суда. Конкурс был объявлен 8 декабря — заявку высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит 6 апреля.

Фото: Свердловский областной суд

Борис Романов родился 12 января 1976 года в Верхней Туре (Свердловская область), в 1998 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА). В должностях следователя, старшего следователя, помощника военного прокурора в 1998-2005 годах проходил военную службу по контракту в военной прокуратуре Екатеринбургского гарнизона.

В 2005 году стал судьей Чкаловского районного суда в Екатеринбурге, а в 2010 году — судьей Свердловского областного суда. В 2020 году Бориса Романова назначили председателем судебной коллегии по гражданским делам. В качестве зампредседателя облсуда на шесть лет был утвержден 7 декабря 2022 года. В том же году ему был присвоен первый квалификационный класс судьи.

Ирина Пичурина