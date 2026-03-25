Кабмин выделит Белгородской области 384 млн рублей на размещение беженцев

В 2026 году правительство России направит МЧС из своего резервного фонда 384 млн руб. Предоставленные средства компенсируют Белгородской области издержки, связанные с размещением и питанием россиян, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на Украине или покинувших свои дома в регионах, отнесенных к зонам «максимальной» и «средней» опасности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средства рассчитаны с учетом установленных нормативов — 913 руб. на человека в сутки за проживание и 415 руб. за обеспечение питанием. МЧС обязано отчитаться перед правительством РФ о целевом расходовании денежной господдержки до 1 марта 2027 года.

В начале марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что правительство России выделит 500 млн руб. на закупку генераторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения Белгородской области.

Кабира Гасанова