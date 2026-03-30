Зампред Воронежского облсуда уйдет в отставку после иска Генпрокуратуры

Заместитель председателя Воронежского областного суда Евгений Кучинский написал заявление о сложении полномочий. Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит его 6 апреля.

Господин Кучинский, который работает в Воронеже с 2022 года, является ответчиком по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры. Как рассказывал “Ъ”, надзор требует изъять у Евгения Кучинского и его родственников различные активы, купленные им во время службы судьей в Химкинском горсуде и Московском облсуде с помощью неподтвержденных доходов.

В 2010–2015 годах господин Кучинский приобрел квартиру в Химках, дом с земельным участком и гаражами общей стоимостью более 21 млн руб. Уже после приезда в Воронеж в собственности его супруги и тещи появилась квартира в Москве и Lexus RX 300.

Также Генеральная прокуратура РФ предъявила антикоррупционный иск к судье Химкинского городского суда Владимиру Татарову, который в 2017–2023 годах приобрел внушительный список объектов недвижимости. В повестке ВККС не упоминаются никакие сведения, касающиеся его фигуры.

