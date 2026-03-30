Ростовская область опустилась на 10 строчек в рейтинге регионов по вводу жилья

По итогам 2025 года Ростовская область ввела 2,7 млн кв. м жилья, что на 6,3% меньше, чем в 2024 году, и обеспечила 0,7 кв. м жилья на одного жителя. По этому показателю регион занял 39е место в рейтинге РИА Новости по вводу жилья на человека среди регионов России, опустившись на 10 позиций по сравнению с 2024 годом.

Анализ данных Росстата и официальных отчетов Ростовстата показывает, что замедление темпов стройки на Дону связано одновременно с нацпроектом «Жилье», изменениями в ипотечном рынке и структурой спроса на недвижимость.

В 2024 году в Ростовской области ввели около 2,95 млн кв. м жилья, в 2025м планом считался объем 2,7–2,75 млн кв. м, что означало заложенное снижение еще на уровне прогнозов властей. Тем не менее к концу 2025 года объем введенного жилья оказался близок к плановому: независимые отраслевые обзоры и отчеты региональных министерств указывают на фактический показатель около 2,76 млн кв. м, то есть формальное перевыполнение плана на 0,5%. В статистике замедление проявлялось поэтапно: в январе–июне 2025 года ввод уменьшился на 7,4% к тому же периоду прошлого года, а в январе–октябре — на 12%, что подтверждают данные Росстата и региональных сводок.

Отдельно отмечается динамика частного сектора: в 2025 году на Ростовской области ввод индивидуальных жилых домов снизился на 21,6% к аналогичному периоду 2024 года, тогда как ввод многоквартирных домов вырос примерно на 3,5%. Это свидетельствует о смещении акцента с ИЖС на многоквартирную застройку, связанное с ростом стоимости земли, повышением ставок по ипотеке и проектному финансированию для застройщиков. Как отмечали представители регионального министерства строительства, снижение темпов объясняется в том числе снижением покупательского спроса, более сложными условиями кредитования и корректировкой портфелей застройщиков под более жесткое регулирование.

На фоне этого контекста показатель 0,7 кв. м жилья на человека на Дону выглядит заметным отрывом от лидеров рейтинга. Лидером рейтинга РИА Новости стала Ленинградская область — 2 кв. м на одного жителя (около 4,2 млн кв. м ввода жилья в целом), второе место заняла Тюменская область с 1,8 кв. м, а третье — Республика Алтай с 1,7 кв. м. В нижней части списка оказались Магаданская область (0,1 кв. м на человека), Чукотский автономный округ (0,2 кв. м) и Республика Коми (0,3 кв. м), что отражает как малую численность населения, так и низкий объем стройки в этих регионах. В целом по России в 2025 году ввели 108,1 млн кв. м жилья, что на 0,4% больше, чем в 2024 году, при этом главную долю ввода обеспечили Московская область (12,5 млн кв. м), Москва (7,4 млн кв. м) и другие крупные агломерации.

Станислав Маслаков