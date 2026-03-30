Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл «мастерс» в Майами

Вторая ракетка мира Янник Синнер стал победителем турнира Aссоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 в Майами c призовым фондом $9,4 млн. В финале итальянец обыграл чеха Иржи Легечку, занимающего 22-е место в мировом рейтинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер

Фото: Mike Frey-Imagn Images / Reuters

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. Синнер в пятый раз за карьеру одержал победу над Легечкой.

24-летний Янник Синнер завоевал 26-й титул ATP в карьере. Он четыре раза выигрывал турниры Большого шлема: Australian Open (2024, 2025), US Open (2024), Wimbledon (2025).

Иржи Легечке 24 года. На счету чеха две победы на состязаниях ATP. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфиналы Australian Open (2023) и US Open (2025).

Таисия Орлова