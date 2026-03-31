«Особую роль начинают играть модели, ориентированные не только на лечение, но и на организацию помощи»

По мере того как в РФ выявляют все больше случаев редких заболеваний, все чаще встает вопрос об экспертной поддержке медицинских специалистов в регионах из федерального центра. Один из способов сделать такую помощь доступной — организовать практику выездной поддержки, в ходе которой эксперты из профильных медицинских учреждений совместно с представителями некоммерческих организаций дают свою оценку сложным случаям прямо в субъекте. О том, как выстроена и работает такая система для поддержки пациентов с муковисцидозом, рассказывает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов

Сегодня ситуация в регионах остается неоднородной. В одних субъектах уже сформированы сильные команды и центры компетенций, где врачи ориентируются в редких заболеваниях, своевременно их диагностируют и понимают современные подходы к терапии. В других — заболевания по-прежнему распознаются поздно, опыт ведения таких пациентов ограничен, а система помощи выстроена фрагментарно.

Важно подчеркнуть, что это не вопрос «сильных» или «слабых» врачей. Редкие заболевания — это по определению ограниченная практика. Врач в регионе может за всю карьеру столкнуться лишь с несколькими такими пациентами, и ожидать от него уровня экспертизы федерального центра было бы некорректно. В этих условиях ключевой задачей становится не столько оценка качества работы на местах, сколько повышение знаний и выстраивание устойчивой системы поддержки.

Различия в положении пациентов объясняются и объективными факторами: от бюджетных возможностей до организационных решений. Практика показывает, что наиболее устойчиво система работает там, где на региональном уровне приняты четкие нормативные документы: определены маршруты пациента, алгоритмы диагностики и лечения, распределена ответственность между уровнями помощи. Там, где такие решения отсутствуют, система дает сбои. Мы считаем, что такие нормативные документы должны быть приняты во всех регионах.

В этих условиях особую роль начинают играть модели, ориентированные не только на лечение, но и на организацию помощи. Один из таких подходов — развитие института общественных экспертов и системная работа с регионами, которая уже показала свою эффективность, например, в сфере рассеянного склероза, где за счет последовательной работы удалось выровнять доступность терапии и изменить подход к ведению пациентов. В прошлом году мы запустили проект «Институт уполномоченного общественного эксперта по муковисцидозу».

Это заболевание выбрано неслучайно. С одной стороны, по нему уже накоплена серьезная медицинская экспертиза и есть современные подходы к лечению. С другой — это одно из самых сложных с точки зрения организации помощи заболеваний. Пациент с муковисцидозом требует постоянного междисциплинарного наблюдения: пульмонолог, гастроэнтеролог, генетик, специалисты по нутритивной поддержке. Даже прием в ряде случаев должен быть организован особым образом — в изолированных условиях, чтобы избежать инфицирования, в том числе перекрестного от других пациентов с таким же диагнозом.

Дополнительные сложности создает и система лекарственного обеспечения, которая фактически разделена между разными источниками финансирования: часть терапии обеспечивается через программу высокозатратных нозологий, часть — через фонд «Круг добра», часть — за счет регионов. В результате управление системой усложняется. Если дети в значительной степени защищены благодаря федеральным механизмам, то взрослые пациенты во многих регионах остаются в более уязвимом положении.

В регионах работают команды, в которые входят медицинские эксперты, представители пациентского сообщества и специалисты по социальному сопровождению. Важную роль в этой системе играет общественный эксперт — не как контролирующая, а как связующая функция. Он аккумулирует информацию о проблемах пациентов, понимает ограничения, с которыми сталкиваются врачи, и выстраивает диалог с региональными органами управления здравоохранением. Параллельно формируется система обратной связи: горячие линии, консультации, правовая и психологическая поддержка, что позволяет фиксировать не только формальные показатели, но и реальную практику оказания помощи.

Собранные данные поднимаются на федеральный уровень и становятся основой для обсуждения с органами власти и профессиональным сообществом. Речь идет не о точечных решениях, а о формировании воспроизводимой модели, которая может быть тиражирована в разных регионах с учетом их специфики.

Таким образом, выездная работа становится не разовой мерой, а элементом более широкой системы, направленной на сокращение региональных различий в доступности помощи. И хотя потенциал для улучшений остается значительным, именно такие практики сегодня позволяют последовательно двигаться к более равномерной и устойчивой модели поддержки пациентов с редкими заболеваниями.