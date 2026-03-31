«Бариатрическая хирургия вызывает долгосрочное снижение массы тела»

По данным DSM Group, в 2025 году продажи препаратов на основе семаглутида в России достигли около 29,2 млрд руб., что почти в три раза больше, чем в 2024 году (9,9 млрд руб.). Отечественные компании активно выводили на рынок свои аналоги оригинального датского семаглутида в 2023–2024 годах, а в 2025 году на российском рынке появились препараты на основе нового вещества — тирзепатида — это также инъекционный препарат, но его отличает действие сразу на два рецептора (GLP-1 и GIP), а не на один. Параллельно фармацевтические гиганты разрабатывают аналоги инъекционного семаглутида в таблетированной форме, что было бы удобнее для пациентов. О том, сможет ли лекарственная терапия в ближайшее время полностью заменить другие методы борьбы с серьезным ожирением, например бариатрическую хирургию, рассказывает член правления Общества бариатрических хирургов (ОБХ) Максим Буриков.

— Насколько сейчас популярна бариатрическая хирургия?

— В мире ежегодно проводится более 500 тыс. бариатрических операций, львиная доля из них — в США: порядка 230 тыс. Что неудивительно, ведь США занимают лидирующее место в мире по количеству взрослого населения с ожирением (более 40%). К сожалению, в России доля взрослого населения с ожирением тоже очень высока: в 2025 году Минздрав заявлял, что речь идет о более чем 24% взрослого населения РФ. Между тем количество проводимых бариатрических операций в РФ у нас пока несопоставимо мало по сравнению с западными странами: в 2020–2025 годах это около пяти-десяти тысяч операций в год, согласно данным ОБХ. Динамика роста числа бариатрических процедур в мире в среднем составляет 30% (данные International Federation for Surgery for Obesity and Metabolic Disorders), несмотря на то что семаглутид и аналоги представлены на развитых рынках уже скоро как целое десятилетие.

— То есть, на ваш взгляд, появление лекарственных препаратов от ожирения не смогло сделать бариатрию менее популярной?

— У современной лекарственной терапии против ожирения несомненное есть свое место, но она пока не может заменить собой хирургию. Почему? Дело в том, что потенциал лекарственной терапии ограничен: исследования показывают, что на фоне приема семаглутида пациент может снизить массу тела на 14–16%, а на фоне приема тирзепатида — на 21–23%. Это отличный результат, но для пациентов с высоким индексом массы тела (ИМТ) этого недостаточно. Если ИМТ выше 40 либо ИМТ выше 35 в сочетании с рядом серьезных заболеваний (артериальная гипертензия, сахарный диабет 2-го типа и ряд других), то бариатрическая операция по-прежнему является чуть ли не единственным выбором.

Бариатрическая хирургия вызывает долгосрочное снижение массы тела, которое сохраняется в течение многих лет после выполнения операции. В отличие от этого, любые препараты действуют только в моменты приема и не имеют отсроченного эффекта. Более того, после прекращения приема препаратов масса тела обычно становится выше, чем до их применения, как и после любой диеты.

— Как повел себя спрос на бариатрические вмешательства на фоне появления новых препаратов для лечения ожирения в России?

— Количество бариатрических операций в РФ, по данным ОБХ, снижалось последнее время: в 2023 году в стране было сделано 9,6 тыс. операций на желудке, а по итогам 2025 года — порядка 7 тыс. Негативная тенденция наблюдается второй год подряд: количество бариатрических операций в РФ уменьшается. Существенным фактором является общеэкономическая ситуация, связанная с падением платежеспособности населения в целом. Бариатрическая хирургия в большинстве случаев оплачивается пациентами самостоятельно, поэтому финансовый фактор напрямую влияет на доступность лечения. Вторым фактором я бы назвал появление множества новых препаратов для похудения и их активной промоции, что в будущем, я почти уверен, все равно обернется ростом числа бариатрических вмешательств.

— Почему вы так считаете?

— У Общества бариатрических хирургов есть любопытная статистика на этот счет: порядка 80% пациентов, обратившихся за хирургической помощью, уже пробовали снизить вес с помощью применения различных агонистов рецепторов ГПП-1 и не были удовлетворены результатом, так как лишний вес либо не уходил в достаточном объеме вовсе, либо быстро возвращался после отмены терапии — и иногда даже в большем количестве. Также значительный процент пациентов прекращает прием лекарственной терапии из-за ее побочных эффектов.

— Что может способствовать большей доступности бариатрической хирургии?

— Из позитивных изменений 2026 года эксперты отмечают вступление в силу изменений в программу государственных гарантий медицинской помощи для пациентов, чей индекс массы тела (ИМТ) выше 50 кг/ кв. м. Для этой категории пациентов бариатрическая помощь теперь доступна бесплатно в рамках базовой программы государственных гарантий (ОМС). Это прекрасная инициатива государства, и мы с нетерпением ждем ее реализации на практике. Новый тариф позволяет большему числу пациентов пройти хирургическое лечение.

— Как человеку для себя определить, что ему есть смысл прибегнуть к бариатрической хирургии?

— Показания к бариатрической операции — это ИМТ более 35 с наличием одного или нескольких заболеваний, связанных с ожирением (сахарный диабет 2-го типа, гипертония, артроз и другие) или ИМТ более 40 вне зависимости от заболеваний. Также если уже предпринимались неоднократные попытки снижения веса, не приведшие к желаемому результату.

— Есть ли у такого вмешательства противопоказания и побочные эффекты?

— Противопоказания у бариатрической хирургии следующие: патологии ЖКТ (обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки), беременность, неустраненные онкологические заболевания, психические расстройства, алкогольная и наркотическая зависимость, заболевания с угрозой жизни в ближайшее время (например, печеночная или почечная недостаточность), острые заболевания внутренних органов или хронические заболевания в период обострения.

Многие путают понятия побочных эффектов бариатрической операции и осложнений в постоперационном периоде. Если операция прошла без осложнений, то из побочных эффектов можно назвать разве что необходимость длительного приема витаминов и минералов в качестве добавки к основной пище. Поскольку современная бариатрия зачастую является малоинвазивным вмешательством, то процент осложнений после операции невелик. Однако, конечно, все зависит от типа вмешательства и индивидуальных особенностей пациента — обо всем этом пациенту расскажет врач перед процедурой.

Интервью взяла Анастасия Мануйлова