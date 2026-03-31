Сладость пуще горечи

Парентеральные препараты для лечения сахарного диабета (СД) по итогам прошлого года оказались одним из самых быстрорастущих сегментов российского фармрынка. Объем госзакупок и розничных продаж инсулинов, препаратов на основе глюкагоноподобных пептидов (ГПП), а также их комбинаций в прошлом году показал динамику в 33% в натуральном выражении, и почти 70% — в денежном, достигнув 75,7 млрд руб. При этом на фоне почти троекратного роста продаж ГПП-препаратов, более известных как аналоги ушедшего из России бренда «Оземпик» от датской Novo Nordisk, заметный рост физического потребления после пятилетнего периода его падения показали и инсулины.

Иглой дороги меряют

За прошлый год объем рынка инсулинов составил 32,8 млрд руб. (коммерческие продажи и бюджетный сегмент совокупно, данные AlphaRM), что на 11% больше, чем годом ранее (в 2024 году в денежном выражении он составил 7% год к году). При этом в 2024 году основными драйверами увеличения оборота были повышение средней стоимости упаковки и переключение спроса с относительно дешевых генно-инженерных инсулинов человека (ГИИЧ) на более дорогие продукты — так называемые аналоговые инсулины. В натуральном выражении рынок тогда стагнировал: было реализовано чуть более 14 млн упаковок, что соответствовало росту всего на 0,15% к уровню 2023 года. Физическое потребление изменилось в 2025 году: объем продаж инсулинов вырос на 719,9 тыс. упаковок, из которых 576 тыс. пришлось на закупки в госсегменте. Сама по себе величина прироста выглядит особенно примечательной, если сопоставить ее с потенциальной потребностью пациентов, проживающих на территориях, присоединенных к России в 2022 году. По доступным оценкам, совокупное минимальное население Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей даже с учетом миграционного оттока может составлять порядка 6 млн человек. При распространенности сахарного диабета на уровне 3,5–4% это соответствует не менее чем 200 тыс. пациентов, из которых около четверти нуждаются в инсулинотерапии. Таким образом, даже при минимальном расходе инсулина — порядка одной упаковки в месяц на пациента — потенциальная потребность для этих регионов составляет около 600 тыс. упаковок в год, что примерно соответствует росту бюджетных закупок 2025 года. Генеральный директор аналитического агентства AlphaRM Николай Демидов полагает, что на интеграцию новых регионов в российскую систему лекарственного обеспечения может косвенно указывать заметный рост с 2021 года продаж инсулинов в аптеках в приграничных регионах: Курской (+19%), Ростовской (+66%) и Белгородской (+11%) областях. Однако, по словам эксперта, из-за сложной логистики нельзя однозначно ответить на вопрос, как именно снабжаются препаратами новые территории. При более реалистичных оценках потребления и доли «новых» пациентов, нуждающихся в инсулине, этот показатель может быть существенно выше и достигать 1–1,2 млн упаковок в год. При этом динамика предыдущих лет выглядела противоположной. В год присоединения новых территорий продажи и закупки инсулинов сократились примерно на 3%, а в 2023 году рынок показал еще одно такое же снижение — до 13,98 млн упаковок — самый низкий объем за последние пять лет. Одновременно с этим аналитики AlphaRM фиксировали противоположный тренд: резкий рост доли несостоявшихся гостендеров на поставку инсулинов. В 2022 году этот показатель вырос почти на 17 п. п., а к 2025 году составил 43,5% (по объему тендеров, выраженному в упаковках). При этом снизилась и конкуренция среди потенциальных поставщиков: в 2021 году доля аукционов, в которых участвовало более одного дистрибутора, составляла 22,5%, в 2022 году — 13,3%, в 2025 году — только 3,3%. В компании «Герофарм» (лидировала в 2025 году по объемам поставок инсулинов среди российских игроков, принадлежит Петру Родионову) «Ъ-Здравоохранению» сообщили, что, несмотря на существующие механизмы индексации предельных зарегистрированных цен на лекарства перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в который входят все инсулины, часть тендеров на их поставку может размещаться по слишком низким начальным максимальным ценам контракта (НМЦК), которые в силу возросших логистических издержек, а также цен на сырье и оборудование неадекватны рынку. В результате тендер остается без заявок, после чего признается несостоявшимся и повторно объявляется по более высокой цене, что может повторяться многократно до тех пор, пока цена не станет приемлемой для дистрибуторов. В «Герофарме» также отмечают, что неоднократно обращали внимание регулятора на несовершенство процедуры определения НМЦК, изложенной в тематическом приказе Минздрава №1064н. «Повторное объявление аукциона затягивает процесс закупки препаратов на месяцы и требует от специалистов тендерных департаментов регионов и региональных медучреждений оперативного вмешательства, в противном случае пациенты могут столкнуться с перебоями в получении льготных лекарств»,— добавили в «Герофарме». Впрочем, несмотря на то, что закон о госзакупках и прочие тематические подзаконные акты в целом нацелены на снижение стоимости лекарств для госзаказчика, средняя стоимость упаковки инсулина на гостендерах с 2021 года стабильно росла. Причем если пятилетняя динамика цен на наиболее дорогие — аналоговые — инсулины составила почти 18% для оригинальных зарубежных продуктов (в среднем 3 тыс. руб. за упаковку), а для их российских биоаналогов — 17% (2,2 тыс. руб.), то рост цены на самый дешевый сегмент ГИИЧ, представленных на рынке в основном российскими продуктами, за период с 2021 по 2025 год составил почти 30%: средняя стоимость упаковки такого препарата впервые за десять лет превысила 1 тыс. руб. Наибольшую динамику в сегменте показал польский бренд «Генсулин», локализованный в России на мощностях «Фармасинтеза» (+98–148% в зависимости от формы выпуска), «Ринсулин» от «Герофарма» (+25–52%), «Росинсулин» производства завода «Медсинтез» (+13–70%), а также белорусский «Протамин-инсулин ЧС» (+41%). Напротив, наиболее существенно снизились цены на линейку «Хумулин» от американской Eli Lilly (–31–63%) и индийский «Возулим» от Wockhardt (–24–54%). По словам директора по развитию аналитического агентства RNC Pharma Николая Беспалова, цены на препараты ГИИЧ могли расти по двум причинам: рост цен на импортную субстанцию (в случае с «Возулимом» и «Генсулином») в результате валютных колебаний и усложнения логистики, а также (для препаратов из российской субстанции) рост цен на питательные среды и другое сырье, биотехнологическое оборудование и расходные материалы. По словам господина Беспалова, несмотря на множество альтернативных источников для этих товаров, в том числе на внутреннем рынке, цены на них также реагируют на девальвацию и другие общемировые тренды. Глава Российской диабетической ассоциации врач-эндокринолог Михаил Богомолов обращает внимание на еще одну проблему, связанную с закупками льготных препаратов: за счет федерального бюджета инсулин получают только пациенты с инвалидностью, в то время как для остальных пациентов они закупаются за счет региональных бюджетов. В силу их ограниченности (по данным Минфина, в 2024 году дотации получали 63 региона РФ из 89) медучреждения и региональные минздравы вынуждены дробить закупки и приобретать запасы только на квартал, а иногда только на месяц. Помимо неудобств для пациента — необходимости чаще посещать врача для получения рецепта и ограничения передвижения — это также косвенно снижает привлекательность тендеров для участия: при равных логистических и операционных издержках абсолютная прибыль от поставки небольшого объема меньше, что особенно критично для недорогих «социальных» препаратов.

Укол по карману

Хотя препараты инсулинов традиционно воспринимаются как льготные и закупаемые за счет государства и доля их продаж в рознице составляет не более 10%, их коммерческий сегмент чувствителен к общим тенденциям рынка лекарств последних лет. Например, в первый год пандемии COVID-19 они также пользовались ажиотажным спросом и их продажи выросли на 25%, до 1,37 млн упаковок (1,7 млрд руб., данные AlphaRM), и демонстрировали небольшой рост в последующие годы, когда натуральные объемы их госзакупок снижались на 3–5% в год. В 2025 году на фоне роста госзакупок инсулинов динамика коммерческого сегмента составила всего 6,2% в натуральном выражении (1,51 млн упаковок) против почти 10% годом ранее. И в данном случае, в отличие от госзакупок, объем продаж в стоимостном выражении почти не изменился к 2024 году — 2,55 млрд руб. По словам коммерческого директора аптечной сети «Ригла» Ильи Николаева, в 2025 году через розничные каналы было реализовано около 126 тыс. упаковок инсулина, что на 17% превышает показатель предыдущего года. При этом господин Николаев утверждает, что этот рынок демонстрирует и стоимостной рост примерно на 8% ежегодно. Отчасти это отражает общую инфляционную динамику и накопленные издержки производителей, однако в условиях регулирования цен на ЖНВЛП рост остается ограниченным. Важной характеристикой сегмента становится и изменение структуры предложения: доля отечественных препаратов, проданных в аптеках «Ригла» в прошлом году, достигла порядка 60%, что свидетельствует о постепенном укреплении позиций российских производителей даже в коммерческом канале. В среднем же в ритейле объем коммерческих продаж отечественных инсулинов вырос до 15% в натуральном выражении (данные AlphaRM). В RNC Pharma называют еще более высокие доли отечественных брендов в рознице: 20% в натуральном выражении и 13% — в денежном. Николай Беспалов связывает это с постепенным ростом лояльности потребителей к отечественным продуктам, а также физическим расширением линейки выпускаемых препаратов и постепенного замещения всех наименований. Действительно, в 2019 году на рынке продавались дженерики только одного аналогового продукта — инсулина гларгина (оригинальные препараты «Лантус» и «Туджео» от французской Sanofi), в 2025 году — только наиболее дорогой и современный инсулин деглудек (оригинальный препарат «Тресиба» от Novo Nordisk) не имеет отечественных биоаналогов. Еще более значимые изменения в 2025 году фиксировались в онлайн-канале, который, несмотря на действующее ограничение на продажу рецептурных препаратов (они доступны только для бронирования в аптеке), становится все более значимым для фармритейла. По данным агрегатора Megapteka.ru (работает с 40 тыс. аптек в 80 регионах РФ), в период с марта по декабрь 2025 года продажи инсулинов выросли на 46% год к году. Значительная часть потребления по-прежнему приходится на импортные бренды, хотя доля российских препаратов увеличилась с 6% до 9%. Это подтверждается и наличием локальных дефектур по отдельным позициям, включая такие препараты, как «Фиасп» (инсулин аспарт) и брендированный препарат ГИИЧ «Протафан» от Novo Nordisk (оба эти препарата также стали самыми продаваемыми в рознице в прошлом году). Схожие тенденции фиксирует и аптечный маркетплейс «Здравсити». Там «Ъ-Здравоохранению» сообщили, что за последние пять лет количество бронирований инсулинов выросло примерно в 20 раз и достигло около 15 тыс. в 2025 году. При этом в данном канале наблюдается иная структура предложения: доля российских препаратов здесь еще выше и достигает порядка 70%. Средний чек в категории «инсулины» на маркетплейсе вырос на 50% в 2022 году и на март 2026 года составляет около 3 тыс. руб., что также говорит о переключении потребителей на более дорогие продукты и органическом росте цены на инсулин. Эта тенденция в целом по коммерческому сегменту подтверждается только для отечественных препаратов аналоговых инсулинов: средняя стоимость их упаковки в 2021 году составляла 2,3 тыс. руб., в 2024 году снизилась до 2,1 тыс. руб., а в 2025 году выросла на 44% год к году — более 3 тыс. руб. за упаковку (что почти на 40% больше стоимости их поставок по госконтрактам). Оригинальные зарубежные препараты при этом в прошлом году показали менее 1% роста цены к уровню 2024 года (в среднем 2,6 тыс. руб. за упаковку) и всего 11% к средней цене в 2021 году. Наконец, стоимость продуктов на основе ГИИЧ в коммерческой рознице практически не менялась с 2021 года и составляла около 615 руб. за упаковку, что на 413 руб. меньше средней стоимости таких препаратов, закупаемых для получателей льгот. По оценкам генерального директора и основателя Megapteka.ru Дмитрия Чиркова, на инсулины приходится менее 0,1% от всего коммерческого рынка лекарств и всего около 10% аптек держат хотя бы несколько упаковок этих средств в наличии. Господин Чирков связывает это с тем, что пациенты прибегают к самостоятельной покупке инсулинов лишь в тех случаях, когда выдача льготного препарата задерживается или у пациента возникли проблемы с качеством выданного дженерика. По закону лекарственные препараты закупаются по международному непатентованному наименованию (действующего вещества), а закупка конкретного бренда возможна для детей до 18 лет или по решению врачебной комиссии, если пациенту не подошел отечественный дженерик. Чаще всего пользователи интернет-аптек жаловались на дефекты шприц-ручки или необходимость докалывать российский препарат. В 2025 году их доля составила 45% от закупленных по госконтрактам инсулинов (данные AlphaRM). Абсолютно противоположная картина складывается в последние годы в другом сегменте фармрынка — инъекционных препаратов ГПП, известных способностью снижать массу тела и показанных пациентам с СД 2-го типа.

Остались без сладкого

Объем продаж и закупок препаратов ГПП и их комбинаций, в России пока представленных главным образом биоаналогами «Оземпика» (семаглутид) от Novo Nordisk, по итогам 2025 года вырос почти троекратно в денежном и натуральном выражении — до почти 43 млрд руб., или 7,85 млн упаковок,— год к году. Однако более 75% от выручки от этих препаратов производителям принесли продажи в коммерческой рознице (в бюджетном сегменте было закуплено только 1,5 млн упаковок на 6,44 млрд руб.). Исключение здесь составляет лишь препарат «Соликва СолоСтар» (комбинация инсулина гларгина и ликсисенатида) от Sanofi: его продажи в 2025 году составили 3,46 млрд руб. и были обеспечены в основном госзаказом, тогда как в коммерческом сегменте было реализовано только 28,5 тыс. упаковок на 119,1 млн руб. В Sanofi «Ъ-Здравоохранению» сообщили, что препарат, помимо надежного контроля уровня глюкозы крови, также минимизирует риск набора массы тела. «Соликва СолоСтар» по итогам 2025 года также стала единственным зарубежным препаратом в сегменте ГПП и их комбинаций, показавшим столь высокие продажи. Продажи монопрепарата ГПП на основе дулаглутида — «Трулисити» от Eli Lilly — составили в прошлом году только 461,5 млн руб., что составляет 86% от выручки в сегменте инъекционных средств от диабета. Поставки остальных продуктов компании на российский рынок практически прекратились. Лидерство на российском рынке инсулинов удерживают Sanofi (9,9 млрд руб.) и Novo Nordisk (12,2 млрд руб.). В то же время почти 90% сегмента инъекционных ГПП в 2025 году контролировали «Герофарм» (20,46 млрд руб.) и «Промомед» Петра Белого (16,53 млрд руб.). Вторая компания сформировала почти треть этой выручки за счет «Тирзетты» — биоаналога «Мунджаро» (тирзепатид) от Eli Lilly, не ставшей выводить оригинальный препарат на российский рынок. «Герофарму» такой же продукт под брендом «Седжаро» принес 2,4 млрд руб. выручки. В «Герофарме» не называют точных прогнозов продаж тирзепатида в России, но отмечают, что ввиду его большей клинической эффективности по сравнению с семаглутидом он может показать сопоставимые объемы продаж. Препараты тирзепатида появились на российском рынке только в первом квартале прошлого года, в отличие от биоаналогов семаглутида, чьи продажи в прошлом году составили 30 млрд руб. По мнению Николая Беспалова, троекратный рост потребления семаглутида связан в первую очередь с появлением к 2025 году пяти российских аналогов, спровоцировавшем ценовую войну между производителями. Эксперт полагает, что Novo Nordisk безусловно занимала бы лидирующие позиции в продажах и оставалась монополистом на рынке семаглутида в течение нескольких лет, если бы не прекращала поставки «Оземпика» в Россию. Однако господин Беспалов затрудняется оценить, каким бы было его физическое потребление при сохранении высокой стоимости оригинала. По итогам 2020 года, когда «Оземпик» появился в России, средняя цена его упаковки составила 11 тыс. руб., в 2022 году снизилась до 7,8 тыс. руб. Средняя цена упаковки аналогов от «Промомеда» и «Герофарма» после выхода в 2023 году была ниже на 30% и составила 5,2 тыс. руб., но к концу 2025 года российские препараты на основе семаглутида подешевели лишь на 2,5% (5,07 тыс. руб.). Михаил Богомолов считает, что гораздо сильнее продажи биоаналогов семаглутида и тирзепатида стимулировали маркетинговая деятельность производителей и привлечение общественного внимания к теме контроля веса и активного долголетия. Врач обращает внимание, что ключевым фактором эффективности терапии СД любого типа является не столько выбор конкретного препарата, сколько контроль уровня глюкозы и регулярные консультации врача.

Александр Осипов