Сладость пуще горечи
Как менялся российский рынок инъекционных средств от диабета последние пять лет
Парентеральные препараты для лечения сахарного диабета (СД) по итогам прошлого года оказались одним из самых быстрорастущих сегментов российского фармрынка. Объем госзакупок и розничных продаж инсулинов, препаратов на основе глюкагоноподобных пептидов (ГПП), а также их комбинаций в прошлом году показал динамику в 33% в натуральном выражении, и почти 70% — в денежном, достигнув 75,7 млрд руб. При этом на фоне почти троекратного роста продаж ГПП-препаратов, более известных как аналоги ушедшего из России бренда «Оземпик» от датской Novo Nordisk, заметный рост физического потребления после пятилетнего периода его падения показали и инсулины.
Иглой дороги меряют
За прошлый год объем рынка инсулинов составил 32,8 млрд руб. (коммерческие продажи и бюджетный сегмент совокупно, данные AlphaRM), что на 11% больше, чем годом ранее (в 2024 году в денежном выражении он составил 7% год к году). При этом в 2024 году основными драйверами увеличения оборота были повышение средней стоимости упаковки и переключение спроса с относительно дешевых генно-инженерных инсулинов человека (ГИИЧ) на более дорогие продукты — так называемые аналоговые инсулины. В натуральном выражении рынок тогда стагнировал: было реализовано чуть более 14 млн упаковок, что соответствовало росту всего на 0,15% к уровню 2023 года. Физическое потребление изменилось в 2025 году: объем продаж инсулинов вырос на 719,9 тыс. упаковок, из которых 576 тыс. пришлось на закупки в госсегменте. Сама по себе величина прироста выглядит особенно примечательной, если сопоставить ее с потенциальной потребностью пациентов, проживающих на территориях, присоединенных к России в 2022 году. По доступным оценкам, совокупное минимальное население Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей даже с учетом миграционного оттока может составлять порядка 6 млн человек. При распространенности сахарного диабета на уровне 3,5–4% это соответствует не менее чем 200 тыс. пациентов, из которых около четверти нуждаются в инсулинотерапии. Таким образом, даже при минимальном расходе инсулина — порядка одной упаковки в месяц на пациента — потенциальная потребность для этих регионов составляет около 600 тыс. упаковок в год, что примерно соответствует росту бюджетных закупок 2025 года. Генеральный директор аналитического агентства AlphaRM Николай Демидов полагает, что на интеграцию новых регионов в российскую систему лекарственного обеспечения может косвенно указывать заметный рост с 2021 года продаж инсулинов в аптеках в приграничных регионах: Курской (+19%), Ростовской (+66%) и Белгородской (+11%) областях. Однако, по словам эксперта, из-за сложной логистики нельзя однозначно ответить на вопрос, как именно снабжаются препаратами новые территории. При более реалистичных оценках потребления и доли «новых» пациентов, нуждающихся в инсулине, этот показатель может быть существенно выше и достигать 1–1,2 млн упаковок в год. При этом динамика предыдущих лет выглядела противоположной. В год присоединения новых территорий продажи и закупки инсулинов сократились примерно на 3%, а в 2023 году рынок показал еще одно такое же снижение — до 13,98 млн упаковок — самый низкий объем за последние пять лет. Одновременно с этим аналитики AlphaRM фиксировали противоположный тренд: резкий рост доли несостоявшихся гостендеров на поставку инсулинов. В 2022 году этот показатель вырос почти на 17 п. п., а к 2025 году составил 43,5% (по объему тендеров, выраженному в упаковках). При этом снизилась и конкуренция среди потенциальных поставщиков: в 2021 году доля аукционов, в которых участвовало более одного дистрибутора, составляла 22,5%, в 2022 году — 13,3%, в 2025 году — только 3,3%. В компании «Герофарм» (лидировала в 2025 году по объемам поставок инсулинов среди российских игроков, принадлежит Петру Родионову) «Ъ-Здравоохранению» сообщили, что, несмотря на существующие механизмы индексации предельных зарегистрированных цен на лекарства перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в который входят все инсулины, часть тендеров на их поставку может размещаться по слишком низким начальным максимальным ценам контракта (НМЦК), которые в силу возросших логистических издержек, а также цен на сырье и оборудование неадекватны рынку. В результате тендер остается без заявок, после чего признается несостоявшимся и повторно объявляется по более высокой цене, что может повторяться многократно до тех пор, пока цена не станет приемлемой для дистрибуторов. В «Герофарме» также отмечают, что неоднократно обращали внимание регулятора на несовершенство процедуры определения НМЦК, изложенной в тематическом приказе Минздрава №1064н. «Повторное объявление аукциона затягивает процесс закупки препаратов на месяцы и требует от специалистов тендерных департаментов регионов и региональных медучреждений оперативного вмешательства, в противном случае пациенты могут столкнуться с перебоями в получении льготных лекарств»,— добавили в «Герофарме». Впрочем, несмотря на то, что закон о госзакупках и прочие тематические подзаконные акты в целом нацелены на снижение стоимости лекарств для госзаказчика, средняя стоимость упаковки инсулина на гостендерах с 2021 года стабильно росла. Причем если пятилетняя динамика цен на наиболее дорогие — аналоговые — инсулины составила почти 18% для оригинальных зарубежных продуктов (в среднем 3 тыс. руб. за упаковку), а для их российских биоаналогов — 17% (2,2 тыс. руб.), то рост цены на самый дешевый сегмент ГИИЧ, представленных на рынке в основном российскими продуктами, за период с 2021 по 2025 год составил почти 30%: средняя стоимость упаковки такого препарата впервые за десять лет превысила 1 тыс. руб. Наибольшую динамику в сегменте показал польский бренд «Генсулин», локализованный в России на мощностях «Фармасинтеза» (+98–148% в зависимости от формы выпуска), «Ринсулин» от «Герофарма» (+25–52%), «Росинсулин» производства завода «Медсинтез» (+13–70%), а также белорусский «Протамин-инсулин ЧС» (+41%). Напротив, наиболее существенно снизились цены на линейку «Хумулин» от американской Eli Lilly (–31–63%) и индийский «Возулим» от Wockhardt (–24–54%). По словам директора по развитию аналитического агентства RNC Pharma Николая Беспалова, цены на препараты ГИИЧ могли расти по двум причинам: рост цен на импортную субстанцию (в случае с «Возулимом» и «Генсулином») в результате валютных колебаний и усложнения логистики, а также (для препаратов из российской субстанции) рост цен на питательные среды и другое сырье, биотехнологическое оборудование и расходные материалы. По словам господина Беспалова, несмотря на множество альтернативных источников для этих товаров, в том числе на внутреннем рынке, цены на них также реагируют на девальвацию и другие общемировые тренды. Глава Российской диабетической ассоциации врач-эндокринолог Михаил Богомолов обращает внимание на еще одну проблему, связанную с закупками льготных препаратов: за счет федерального бюджета инсулин получают только пациенты с инвалидностью, в то время как для остальных пациентов они закупаются за счет региональных бюджетов. В силу их ограниченности (по данным Минфина, в 2024 году дотации получали 63 региона РФ из 89) медучреждения и региональные минздравы вынуждены дробить закупки и приобретать запасы только на квартал, а иногда только на месяц. Помимо неудобств для пациента — необходимости чаще посещать врача для получения рецепта и ограничения передвижения — это также косвенно снижает привлекательность тендеров для участия: при равных логистических и операционных издержках абсолютная прибыль от поставки небольшого объема меньше, что особенно критично для недорогих «социальных» препаратов.
Укол по карману
Хотя препараты инсулинов традиционно воспринимаются как льготные и закупаемые за счет государства и доля их продаж в рознице составляет не более 10%, их коммерческий сегмент чувствителен к общим тенденциям рынка лекарств последних лет. Например, в первый год пандемии COVID-19 они также пользовались ажиотажным спросом и их продажи выросли на 25%, до 1,37 млн упаковок (1,7 млрд руб., данные AlphaRM), и демонстрировали небольшой рост в последующие годы, когда натуральные объемы их госзакупок снижались на 3–5% в год. В 2025 году на фоне роста госзакупок инсулинов динамика коммерческого сегмента составила всего 6,2% в натуральном выражении (1,51 млн упаковок) против почти 10% годом ранее. И в данном случае, в отличие от госзакупок, объем продаж в стоимостном выражении почти не изменился к 2024 году — 2,55 млрд руб. По словам коммерческого директора аптечной сети «Ригла» Ильи Николаева, в 2025 году через розничные каналы было реализовано около 126 тыс. упаковок инсулина, что на 17% превышает показатель предыдущего года. При этом господин Николаев утверждает, что этот рынок демонстрирует и стоимостной рост примерно на 8% ежегодно. Отчасти это отражает общую инфляционную динамику и накопленные издержки производителей, однако в условиях регулирования цен на ЖНВЛП рост остается ограниченным. Важной характеристикой сегмента становится и изменение структуры предложения: доля отечественных препаратов, проданных в аптеках «Ригла» в прошлом году, достигла порядка 60%, что свидетельствует о постепенном укреплении позиций российских производителей даже в коммерческом канале. В среднем же в ритейле объем коммерческих продаж отечественных инсулинов вырос до 15% в натуральном выражении (данные AlphaRM). В RNC Pharma называют еще более высокие доли отечественных брендов в рознице: 20% в натуральном выражении и 13% — в денежном. Николай Беспалов связывает это с постепенным ростом лояльности потребителей к отечественным продуктам, а также физическим расширением линейки выпускаемых препаратов и постепенного замещения всех наименований. Действительно, в 2019 году на рынке продавались дженерики только одного аналогового продукта — инсулина гларгина (оригинальные препараты «Лантус» и «Туджео» от французской Sanofi), в 2025 году — только наиболее дорогой и современный инсулин деглудек (оригинальный препарат «Тресиба» от Novo Nordisk) не имеет отечественных биоаналогов. Еще более значимые изменения в 2025 году фиксировались в онлайн-канале, который, несмотря на действующее ограничение на продажу рецептурных препаратов (они доступны только для бронирования в аптеке), становится все более значимым для фармритейла. По данным агрегатора Megapteka.ru (работает с 40 тыс. аптек в 80 регионах РФ), в период с марта по декабрь 2025 года продажи инсулинов выросли на 46% год к году. Значительная часть потребления по-прежнему приходится на импортные бренды, хотя доля российских препаратов увеличилась с 6% до 9%. Это подтверждается и наличием локальных дефектур по отдельным позициям, включая такие препараты, как «Фиасп» (инсулин аспарт) и брендированный препарат ГИИЧ «Протафан» от Novo Nordisk (оба эти препарата также стали самыми продаваемыми в рознице в прошлом году). Схожие тенденции фиксирует и аптечный маркетплейс «Здравсити». Там «Ъ-Здравоохранению» сообщили, что за последние пять лет количество бронирований инсулинов выросло примерно в 20 раз и достигло около 15 тыс. в 2025 году. При этом в данном канале наблюдается иная структура предложения: доля российских препаратов здесь еще выше и достигает порядка 70%. Средний чек в категории «инсулины» на маркетплейсе вырос на 50% в 2022 году и на март 2026 года составляет около 3 тыс. руб., что также говорит о переключении потребителей на более дорогие продукты и органическом росте цены на инсулин. Эта тенденция в целом по коммерческому сегменту подтверждается только для отечественных препаратов аналоговых инсулинов: средняя стоимость их упаковки в 2021 году составляла 2,3 тыс. руб., в 2024 году снизилась до 2,1 тыс. руб., а в 2025 году выросла на 44% год к году — более 3 тыс. руб. за упаковку (что почти на 40% больше стоимости их поставок по госконтрактам). Оригинальные зарубежные препараты при этом в прошлом году показали менее 1% роста цены к уровню 2024 года (в среднем 2,6 тыс. руб. за упаковку) и всего 11% к средней цене в 2021 году. Наконец, стоимость продуктов на основе ГИИЧ в коммерческой рознице практически не менялась с 2021 года и составляла около 615 руб. за упаковку, что на 413 руб. меньше средней стоимости таких препаратов, закупаемых для получателей льгот. По оценкам генерального директора и основателя Megapteka.ru Дмитрия Чиркова, на инсулины приходится менее 0,1% от всего коммерческого рынка лекарств и всего около 10% аптек держат хотя бы несколько упаковок этих средств в наличии. Господин Чирков связывает это с тем, что пациенты прибегают к самостоятельной покупке инсулинов лишь в тех случаях, когда выдача льготного препарата задерживается или у пациента возникли проблемы с качеством выданного дженерика. По закону лекарственные препараты закупаются по международному непатентованному наименованию (действующего вещества), а закупка конкретного бренда возможна для детей до 18 лет или по решению врачебной комиссии, если пациенту не подошел отечественный дженерик. Чаще всего пользователи интернет-аптек жаловались на дефекты шприц-ручки или необходимость докалывать российский препарат. В 2025 году их доля составила 45% от закупленных по госконтрактам инсулинов (данные AlphaRM). Абсолютно противоположная картина складывается в последние годы в другом сегменте фармрынка — инъекционных препаратов ГПП, известных способностью снижать массу тела и показанных пациентам с СД 2-го типа.
Остались без сладкого
Объем продаж и закупок препаратов ГПП и их комбинаций, в России пока представленных главным образом биоаналогами «Оземпика» (семаглутид) от Novo Nordisk, по итогам 2025 года вырос почти троекратно в денежном и натуральном выражении — до почти 43 млрд руб., или 7,85 млн упаковок,— год к году. Однако более 75% от выручки от этих препаратов производителям принесли продажи в коммерческой рознице (в бюджетном сегменте было закуплено только 1,5 млн упаковок на 6,44 млрд руб.). Исключение здесь составляет лишь препарат «Соликва СолоСтар» (комбинация инсулина гларгина и ликсисенатида) от Sanofi: его продажи в 2025 году составили 3,46 млрд руб. и были обеспечены в основном госзаказом, тогда как в коммерческом сегменте было реализовано только 28,5 тыс. упаковок на 119,1 млн руб. В Sanofi «Ъ-Здравоохранению» сообщили, что препарат, помимо надежного контроля уровня глюкозы крови, также минимизирует риск набора массы тела. «Соликва СолоСтар» по итогам 2025 года также стала единственным зарубежным препаратом в сегменте ГПП и их комбинаций, показавшим столь высокие продажи. Продажи монопрепарата ГПП на основе дулаглутида — «Трулисити» от Eli Lilly — составили в прошлом году только 461,5 млн руб., что составляет 86% от выручки в сегменте инъекционных средств от диабета. Поставки остальных продуктов компании на российский рынок практически прекратились. Лидерство на российском рынке инсулинов удерживают Sanofi (9,9 млрд руб.) и Novo Nordisk (12,2 млрд руб.). В то же время почти 90% сегмента инъекционных ГПП в 2025 году контролировали «Герофарм» (20,46 млрд руб.) и «Промомед» Петра Белого (16,53 млрд руб.). Вторая компания сформировала почти треть этой выручки за счет «Тирзетты» — биоаналога «Мунджаро» (тирзепатид) от Eli Lilly, не ставшей выводить оригинальный препарат на российский рынок. «Герофарму» такой же продукт под брендом «Седжаро» принес 2,4 млрд руб. выручки. В «Герофарме» не называют точных прогнозов продаж тирзепатида в России, но отмечают, что ввиду его большей клинической эффективности по сравнению с семаглутидом он может показать сопоставимые объемы продаж. Препараты тирзепатида появились на российском рынке только в первом квартале прошлого года, в отличие от биоаналогов семаглутида, чьи продажи в прошлом году составили 30 млрд руб. По мнению Николая Беспалова, троекратный рост потребления семаглутида связан в первую очередь с появлением к 2025 году пяти российских аналогов, спровоцировавшем ценовую войну между производителями. Эксперт полагает, что Novo Nordisk безусловно занимала бы лидирующие позиции в продажах и оставалась монополистом на рынке семаглутида в течение нескольких лет, если бы не прекращала поставки «Оземпика» в Россию. Однако господин Беспалов затрудняется оценить, каким бы было его физическое потребление при сохранении высокой стоимости оригинала. По итогам 2020 года, когда «Оземпик» появился в России, средняя цена его упаковки составила 11 тыс. руб., в 2022 году снизилась до 7,8 тыс. руб. Средняя цена упаковки аналогов от «Промомеда» и «Герофарма» после выхода в 2023 году была ниже на 30% и составила 5,2 тыс. руб., но к концу 2025 года российские препараты на основе семаглутида подешевели лишь на 2,5% (5,07 тыс. руб.). Михаил Богомолов считает, что гораздо сильнее продажи биоаналогов семаглутида и тирзепатида стимулировали маркетинговая деятельность производителей и привлечение общественного внимания к теме контроля веса и активного долголетия. Врач обращает внимание, что ключевым фактором эффективности терапии СД любого типа является не столько выбор конкретного препарата, сколько контроль уровня глюкозы и регулярные консультации врача.