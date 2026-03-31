БАДы дотягиваются до пациентов

С 1 марта этого года врачи должны назначать пациентам биологически активные добавки (БАД) по специальным правилам, утвержденным правительством. Законодательные инициативы регулятора по включению БАДов в контур здравоохранения могут стать новым ресурсом роста рынка, который в то же время невозможен без контроля за злоупотреблениями и развития собственной сырьевой базы.

С 1 марта 2026 года вступил в силу приказ Минздрава, регулирующий назначение БАДов врачами. В перечень БАДов, утверждаемый Минздравом, теперь включаются продукты, соответствующие критериям, утвержденным правительством, а также требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

Среди критериев качества БАДов, обнародованных заместителем министра здравоохранения Сергеем Глаголевым в ходе выступления на выставке Nutricon,— наличие действующего свидетельства о госрегистрации БАДа, проведение производителем ежегодных испытаний готовой продукции на соответствие показателям безопасности и количественному содержанию биологически активных веществ, указанных в технической документации изготовителя, а также соответствие техническими регламентами Таможенного союза.

Эффективность БАДов предлагается оценивать через наличие в действующих клинических рекомендациях рекомендаций об их эффективности. По словам чиновника, будет учитываться и наличие у производителя данных о собственном изучении эффективности продукта (клинических испытаний, наблюдений), доказывающих положительное влияние на здоровье человека и положительный эффект взаимодействия БАДов с пищей, лекарственными препаратами с учетом курса приема и дозировок. Также регулятор будет принимать научные публикации с информацией о составе БАДов, режиме дозирования, способе применения, доказывающие положительное влияние на здоровье человека.

По задумке регулятора перечень биологически активных добавок будет корректироваться. Как и с ЖНВЛП, будет действовать заявительный и комиссионный принцип формирования перечней с экспертной оценкой и основаниями для исключения БАДа из рекомендуемых перечней, в том числе по наличию в составе неразрешенных и небезопасных ингредиентов. Все это призвано обеспечить прозрачность и безопасность для пациентов, четкий регламент и ответственность для врачей и формирование нового легального канала назначений для рынка.

Розничный рынок БАДов, по данным платформы «Честный знак», в 2025 году составлял 596 млн упаковок, или 297 млрд руб., из которых 63% в деньгах составляют отечественные БАДы, 29% — импортные. Средняя стоимость упаковки БАДа, реализованной по чеку, составила в 2025 году 529 руб. Около 207 млрд руб. было потрачено потребителями в аптеках, на маркетплейсы пришлось 55 млрд руб. Ввоз БАДов в РФ посредством трансграничной торговли (из ЕАЭС) оценивается «Честным знаком» в 4%. За 2025 год с рынка ушла большая часть БАДов, введенных в оборот до вступления в силу обязательной маркировки.

Введение Минздравом перечней БАДов к назначению врачами может стать стимулом для увеличения доли населения, потребляющего биологические добавки на регулярной основе, и роста собственной производственной базы, считает исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. Пока эта цифра потребления БАДов в России существенно ниже европейских и азиатский уровней и держится на отметке 30–32% (в Европе — 55–60%). «Вхождение БАДов в контур системы здравоохранения демонстрирует непосредственно врачам то, что государство доверяет этой продукции при определенных критериях и условиях, и соответствие требованиям регулятора»,— говорит господин Жестков. Проведенные им опросы показывают, что 30% врачей в своей практике рекомендуют биодобавки, 30% не рекомендуют, но не видят негатива, и оставшиеся 40% категорически против БАДов.

Позитивно оценивает инициативу Минздрава и научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» академик РАН Виктор Тутельян. «БАДы должны стать частью рациона каждого человека: от молодого до глубоко пожилого человека,—говорит он.— Это гарантия повышения адаптационного потенциала, запаса прочности нашего организма. Экология, производственная среда, болезни, которые накапливаются с возрастом, делают дополнительную нагрузку на наш организм. Чтобы сопротивляться, нам нужны витамины, минеральные вещества, микроэлементы, которые создают эту подушку безопасности. Рекомендация со стороны врача станет дополнительной гарантией качества и уровня препаратов». При этом бесконтрольное применение и самоназначение БАДов недопустимо и может закончиться если не трагедией, то заболеваниями. «Поэтому контроль обязателен, и следить за этим рынком надо очень хорошо, ведь в погоне за деньгами ряд предпринимателей готовы идти на разные нарушения»,— говорит академик Тутельян. Он также призывает пресекать каналы нелегального импорта БАДов и пользоваться ресурсами отечественных лабораторий для оценки качества продуктов.

Напомним, что, по данным Минпромторга России, доля нелегального оборота БАДов с 2022 по 2025 год сократилась с 22% до 5%. «После введения маркировки в три раза выросло количество производителей, о которых ранее мы не знали и которые не отчитывались в Росстат, и в 12 раз выросло количество импортеров, вышедших в легальную зону»,— констатировала в ходе пленарной сессии выставки Nutricon замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева. Количество нарушений, выявляемых системой «Честный знак», снизилось на 45%. С ноября 2024 года на кассах была заблокирована продажа около 42 млн упаковок без разрешительной документации. Прошедший в прошлом году эксперимент по мониторингу производителей выявил 32 объекта, из которых лишь 6 доказали наличие производственной базы. «Важно отсеивать таких псевдороссийских производителей на самой ранней стадии и пресекать получение ими кода маркировки»,— сказала Екатерина Приезжева. Подобные мониторинги станут постоянными. С 1 марта также расширена группа БАДов, подлежащих маркировке (жиры из печени и различные ферменты). Ужесточаются и меры по контролю за вводом в оборот БАДов к пище, разрешительная документация на которые не соответствует карточке товара на маркетплейсе.

«Причиной ухода в серую зону служит либо невозможность легализовать товар из-за его низкого качества, либо наличие в составе ингредиентов, запрещенных техническими регламентами для БАДов»,— говорит генеральный директор Solgar Inc в России и странах СНГ Хакан Эртюрк. Достоверной оценки этого сегмента не проводится, поэтому любые данные носят скорее приблизительный характер, считает он. Проблема практически не затрагивает аптечный сегмент в силу жесткого лицензионного контроля за качеством поступающей продукции. Основной зоной риска, по мнению господина Эртюрка, выступают маркетплейсы. «Мы полагаем, что регулятору необходимо активнее блокировать попытки недобросовестных производителей реализовывать БАДы под видом иных пищевых продуктов»,— говорит Хакан Эртюрк. По данным платформы «Честный знак», в январе–феврале 2026 года онлайн-продажи по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выросли на 128% при росте офлайна в 21,5% и составляют 15,5% в общем объеме продаж.

«Для того чтобы продукция была привлекательна экономически и безопасна, она должна быть максимально локализована на всех этапах создания продукта, начиная от научно-технологических разработок, ингредиентной базы сырьевой и заканчивая технологией производства»,— считает Александр Жестков. По его мнению, Россия может стать глобальным поставщиком сырьевой базы для продукции по целому ряду направлений, и сейчас государство прорабатывает схемы, механизмы для того, чтобы привлекать локальных производителей в переработку сырья, экстракции, пересматривая подходы к работе со спиртом, акцизы на который сильно завышают стоимость локального сырья. «Акциз на спирт в Китае настолько ниже, что даже с учетом наценки, всех пошлин и транспортировки все равно на рынок поступает продукт дешевле российских аналогов»,— акцентирует Александр Жестков.

Рост собственных высокотехнологичных производителей сырья для БАДов сдерживает неготовность многих элементов отрасли, включая наличие лабораторий, считает заместитель руководителя отдела «Пептидология» АНО «НИМЦ "Геронтология"», член экспертного научного совета компании Ideal Pharm Peptides Елена Крохмалева. «Мы проводим исследование на пептид коры головного мозга, его влияние на изменение нейропластичности, когнитивные статусы человека,— говорит она.— Чтобы провести подобное клиническое исследование, необходимы институты, которым разрешено это делать. Просто отдать в клинику и провести исследование — это коммерческое клиническое наблюдение, оно не имеет никакой научно доказательной истории, а серьезные данные с выборкой людей, с дизайн-исследованием и т. д. не все институты могут делать». Высокая стоимость подобных исследований БАДов парафармацевтического уровня не доступно каждому производителю БАДов, ведь пока это необязательный элемент для выпуска БАДов на рынок.

Еще одной проблемой отечественных производителей БАДов является качество исходного сырья. «Да, у нас есть растительные экстракты на Алтае и в Сибири, но, на мой взгляд, мы пока еще не соответствуем мировому качеству по большинству сырьевых позиций,— добавляет Елена Крохмалева.— Хондроитин может быть из панциря креветки и краба. Здесь большая разница. Производитель, который хочет получить массовый продукт, не пойдет к дорогому производителю сырья, и процентное соотношение активного вещества в его упаковке будет меньше. Но скажите, кому нужен еще один магний и витамин С?»

Мнения опрошенных экспертов сводятся к тому, что нужен комплексный подход в интересах пациента и развития отрасли доверенных производителей БАДов. «Должна быть собственная программа развития витаминной промышленности. У нас же все это было. Нам не надо открывать что-то новое»,— уверен академик Тутельян. «По мере того как БАДы заходят в контур системы здравоохранения, врач будет нести персональную ответственность перед пациентом, которому он назначил этот БАД, за его безопасность и качество. Очевидно, что в какой-то среднесрочной перспективе изменения в требованиях к производству БАДов должны произойти. В какой степени, в каком виде — предстоит понять. Но то, что этот шаг созрел и его нужно делать сейчас, совершенно очевидно»,— резюмирует Александр Жестков.

Юрий Праслов