Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россиянам прописывают самообслуживание

Правительство будет обучать их оказывать первую помощь

На прошлой неделе правительство утвердило Концепцию развития первой доврачебной помощи до 2036 года. Реализация концепции планируется в три этапа. В ближайшее время соцблок подготовит план соответствующих мероприятий, механизмы контроля и мониторинга, индикаторы и показатели эффективности. Основным результатом реализации концепции станет готовность населения к эффективному оказанию первой помощи при возникновении жизнеугрожающих состояний. Это в конечном итоге позволит снизить в стране смертность от бытового травматизма.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительство России утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года. Об этом на прошлой неделе сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство разработало и утвердило Концепцию развития первой помощи, которая оказывается еще до приезда врачей. Навыки того, как правильно позаботиться о человеке, попавшем в беду, нужны каждому. От несчастных случаев никто не застрахован. А умение быстро сориентироваться, оказать первую помощь, предпринять соответствующие действия нередко позволяет спасти жизнь человеку, предотвратить осложнения для здоровья. Важно, чтобы у людей был набор знаний, как действовать в экстренной ситуации, чтобы помочь и себе, и своим близким»,— отметил он на заседании кабмина.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, в современных условиях во всем мире травматизм — это одна из ведущих медицинских и социальных проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения, травма занимает третье место среди причин смертности населения. «И, безусловно, это актуально для каждой из стран, в том числе для нашей. Поэтому тот документ, который сегодня принимает правительство,— до 2036 года, имеет ключевое значение. Мы прекрасно понимаем, что ежедневно происходят ситуации, когда для сохранения жизни и здоровья требуется принятие экстренных мер для помощи человеку. Это несчастные случаи, утопления, внезапные потери сознания, травмы и другие ситуации. И важно, чтобы в этот момент рядом с тобой оказался человек, который обладает навыками первой помощи»,— отметила она.

С 2024 года российское правительство уделяет внимание вопросу обучения жителей страны — навыкам оказания первой помощи обучено почти 3,2 млн граждан, подготовлено почти 14 тыс. инструкторов и более 2 тыс. преподавателей, которые обучают навыкам первой помощи. «В 40 регионах созданы рабочие группы по вопросам оказания первой помощи, в 38 приняты региональные нормативные акты. Но нужно систематизировать эту работу и обеспечить единство подходов, которые используются при решении этих задач. Поэтому целью концепции является развитие первой помощи, создание условий для обучения населения навыкам ее оказания и применения этих навыков на практике»,— сообщила вице-премьер.

К реализации концепции предполагается привлечь широкий круг участников: образовательные, общественные, некоммерческие и научные организации, общественные объединения и объединения работодателей, экспертное сообщество и активных граждан. Предполагается также развивать взаимодействие между бизнесом и государством, реализовывать информационно-просветительскую работу, развивать инфраструктуру организаций, где проходит обучение навыкам первой помощи. «Мы будем проводить тематические олимпиады для школьников, студентов, обеспечивать подготовку и переподготовку сотрудников, которые обязаны оказывать первую помощь и, как я уже сказала, готовить преподавателей»,— рассказала Татьяна Голикова.

Реализация концепции планируется в три этапа. В ближайшее время соцблок подготовит план соответствующих мероприятий, механизмы контроля и мониторинга, индикаторы и показатели эффективности. Основным результатом реализации концепции является обеспечение готовности населения к эффективному оказанию первой помощи при возникновении жизнеугрожающих состояний. Это позволит сделать вклад в основные национальные показатели ожидаемой продолжительности жизни россиян.

«Первая помощь — термин, который, может быть, для кого-то и незнаком, но это крайне важное направление. Речь идет не о медицинской помощи, а о спасении человеческих жизней. Это доврачебная помощь. Мы говорим о ситуациях, в которые может попасть любой человек: от захлебывания водой до ДТП, травм, обмороков, остановки сердца и многих других состояний. Когда человек находится под прямой угрозой, необходимо предпринимать определенные действия. Но зачастую окружающие просто не знают, как помочь, и все рассчитывают на приезд скорой помощи. При этом по совершенно объективным причинам скорая может не успеть: это и отдаленные регионы, и пробки, и множество других обстоятельств. Именно поэтому это уже мировой тренд, и, к сожалению, тысячи, а может быть, и десятки тысяч людей погибают из-за того, что окружающие не владеют навыками оказания первой помощи,— говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.— О чем идет речь? О самых базовых вещах. Например, наложение жгута — человек может истечь кровью до приезда скорой. Или помощь человеку, который подавился едой. Это искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, когда нужно запустить сердце. Помощь при обмороке и многое другое. Эти элементарные навыки действительно позволяют спасти жизнь».

Юрий Жулев подчеркивает — это элементарные действия: нужно знать, как правильно подойти сзади, как помочь — все это видели в фильмах. «Но в реальности часто оказывается, что некому это сделать. Некому провести непрямой массаж сердца, некому наложить жгут, потому что люди не знают, где и как это делать»,— говорит он.

Также, по его словам, в нашей стране эта тема уже развивается: существуют различные курсы, этим занимаются как государственные, так и частные организации. Но сейчас речь идет уже о формировании общегосударственного подхода. Он предполагает, с одной стороны, расширение системы обучения граждан навыкам первой помощи, а с другой — обобщение регионального опыта и его масштабирование на всю страну.

«Я уже высказывал эту идею: возможны дополнительные стимулирующие механизмы. Например, если школьники проходят такие курсы, можно предусмотреть дополнительные баллы — условно, при поступлении. Важно подключать и работодателей, чтобы обучение проходило внутри трудовых коллективов с последующей сертификацией. Но здесь принципиально важно, чтобы это не было формальностью. Потому что сертификат никого не спасет. В критической ситуации важны реальные навыки — способен ли человек действительно помочь и спасти жизнь. И важно понимать: первая помощь — это не вопрос врачей. Еще раз подчеркну: это не медицинская помощь, а доврачебная. Это ответственность каждого из нас — обладать базовыми навыками спасения жизни. Причем речь не только о бытовых ситуациях, но и о чрезвычайных обстоятельствах: от травм до любых ЧП. Именно поэтому такие навыки должны формироваться с раннего возраста: в школе, в образовательных учреждениях, на рабочем месте. Чем больше людей будет владеть этими навыками, тем больше жизней мы сможем сохранить. Это мировой тренд, абсолютно правильный. И наша позиция: мы полностью поддерживаем усилия государства в этом направлении и разработку соответствующей концепции»,— говорит он.

«Развитие системы первой помощи — важная и своевременная мера. Особенно важно, чтобы обучение проводилось профессионально и формировало у людей четкое понимание, как действовать в разных ситуациях. На практике нередко возникают случаи, когда, стремясь помочь, люди совершают ошибки — например, не различают приступ эпилепсии, удушье или другие состояния, требующие разных алгоритмов действий. В таких ситуациях некорректная помощь может не только не принести пользы, но и усугубить состояние пострадавшего. Поэтому важное значение имеет не только расширение доступности обучения, но и его качество. Формирование базовых, но правильных навыков первой помощи способно существенно снизить риски и повлиять на исход в критических ситуациях»,— соглашается директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахования» Алиса Безлюдова.

Анастасия Мануйлова

Новости компаний Все