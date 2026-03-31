Россиянам прописывают самообслуживание

На прошлой неделе правительство утвердило Концепцию развития первой доврачебной помощи до 2036 года. Реализация концепции планируется в три этапа. В ближайшее время соцблок подготовит план соответствующих мероприятий, механизмы контроля и мониторинга, индикаторы и показатели эффективности. Основным результатом реализации концепции станет готовность населения к эффективному оказанию первой помощи при возникновении жизнеугрожающих состояний. Это в конечном итоге позволит снизить в стране смертность от бытового травматизма.

Правительство России утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года. Об этом на прошлой неделе сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство разработало и утвердило Концепцию развития первой помощи, которая оказывается еще до приезда врачей. Навыки того, как правильно позаботиться о человеке, попавшем в беду, нужны каждому. От несчастных случаев никто не застрахован. А умение быстро сориентироваться, оказать первую помощь, предпринять соответствующие действия нередко позволяет спасти жизнь человеку, предотвратить осложнения для здоровья. Важно, чтобы у людей был набор знаний, как действовать в экстренной ситуации, чтобы помочь и себе, и своим близким»,— отметил он на заседании кабмина.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, в современных условиях во всем мире травматизм — это одна из ведущих медицинских и социальных проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения, травма занимает третье место среди причин смертности населения. «И, безусловно, это актуально для каждой из стран, в том числе для нашей. Поэтому тот документ, который сегодня принимает правительство,— до 2036 года, имеет ключевое значение. Мы прекрасно понимаем, что ежедневно происходят ситуации, когда для сохранения жизни и здоровья требуется принятие экстренных мер для помощи человеку. Это несчастные случаи, утопления, внезапные потери сознания, травмы и другие ситуации. И важно, чтобы в этот момент рядом с тобой оказался человек, который обладает навыками первой помощи»,— отметила она.

С 2024 года российское правительство уделяет внимание вопросу обучения жителей страны — навыкам оказания первой помощи обучено почти 3,2 млн граждан, подготовлено почти 14 тыс. инструкторов и более 2 тыс. преподавателей, которые обучают навыкам первой помощи. «В 40 регионах созданы рабочие группы по вопросам оказания первой помощи, в 38 приняты региональные нормативные акты. Но нужно систематизировать эту работу и обеспечить единство подходов, которые используются при решении этих задач. Поэтому целью концепции является развитие первой помощи, создание условий для обучения населения навыкам ее оказания и применения этих навыков на практике»,— сообщила вице-премьер.

К реализации концепции предполагается привлечь широкий круг участников: образовательные, общественные, некоммерческие и научные организации, общественные объединения и объединения работодателей, экспертное сообщество и активных граждан. Предполагается также развивать взаимодействие между бизнесом и государством, реализовывать информационно-просветительскую работу, развивать инфраструктуру организаций, где проходит обучение навыкам первой помощи. «Мы будем проводить тематические олимпиады для школьников, студентов, обеспечивать подготовку и переподготовку сотрудников, которые обязаны оказывать первую помощь и, как я уже сказала, готовить преподавателей»,— рассказала Татьяна Голикова.

Реализация концепции планируется в три этапа. В ближайшее время соцблок подготовит план соответствующих мероприятий, механизмы контроля и мониторинга, индикаторы и показатели эффективности. Основным результатом реализации концепции является обеспечение готовности населения к эффективному оказанию первой помощи при возникновении жизнеугрожающих состояний. Это позволит сделать вклад в основные национальные показатели ожидаемой продолжительности жизни россиян.

«Первая помощь — термин, который, может быть, для кого-то и незнаком, но это крайне важное направление. Речь идет не о медицинской помощи, а о спасении человеческих жизней. Это доврачебная помощь. Мы говорим о ситуациях, в которые может попасть любой человек: от захлебывания водой до ДТП, травм, обмороков, остановки сердца и многих других состояний. Когда человек находится под прямой угрозой, необходимо предпринимать определенные действия. Но зачастую окружающие просто не знают, как помочь, и все рассчитывают на приезд скорой помощи. При этом по совершенно объективным причинам скорая может не успеть: это и отдаленные регионы, и пробки, и множество других обстоятельств. Именно поэтому это уже мировой тренд, и, к сожалению, тысячи, а может быть, и десятки тысяч людей погибают из-за того, что окружающие не владеют навыками оказания первой помощи,— говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.— О чем идет речь? О самых базовых вещах. Например, наложение жгута — человек может истечь кровью до приезда скорой. Или помощь человеку, который подавился едой. Это искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, когда нужно запустить сердце. Помощь при обмороке и многое другое. Эти элементарные навыки действительно позволяют спасти жизнь».

Юрий Жулев подчеркивает — это элементарные действия: нужно знать, как правильно подойти сзади, как помочь — все это видели в фильмах. «Но в реальности часто оказывается, что некому это сделать. Некому провести непрямой массаж сердца, некому наложить жгут, потому что люди не знают, где и как это делать»,— говорит он.

Также, по его словам, в нашей стране эта тема уже развивается: существуют различные курсы, этим занимаются как государственные, так и частные организации. Но сейчас речь идет уже о формировании общегосударственного подхода. Он предполагает, с одной стороны, расширение системы обучения граждан навыкам первой помощи, а с другой — обобщение регионального опыта и его масштабирование на всю страну.

«Я уже высказывал эту идею: возможны дополнительные стимулирующие механизмы. Например, если школьники проходят такие курсы, можно предусмотреть дополнительные баллы — условно, при поступлении. Важно подключать и работодателей, чтобы обучение проходило внутри трудовых коллективов с последующей сертификацией. Но здесь принципиально важно, чтобы это не было формальностью. Потому что сертификат никого не спасет. В критической ситуации важны реальные навыки — способен ли человек действительно помочь и спасти жизнь. И важно понимать: первая помощь — это не вопрос врачей. Еще раз подчеркну: это не медицинская помощь, а доврачебная. Это ответственность каждого из нас — обладать базовыми навыками спасения жизни. Причем речь не только о бытовых ситуациях, но и о чрезвычайных обстоятельствах: от травм до любых ЧП. Именно поэтому такие навыки должны формироваться с раннего возраста: в школе, в образовательных учреждениях, на рабочем месте. Чем больше людей будет владеть этими навыками, тем больше жизней мы сможем сохранить. Это мировой тренд, абсолютно правильный. И наша позиция: мы полностью поддерживаем усилия государства в этом направлении и разработку соответствующей концепции»,— говорит он.

«Развитие системы первой помощи — важная и своевременная мера. Особенно важно, чтобы обучение проводилось профессионально и формировало у людей четкое понимание, как действовать в разных ситуациях. На практике нередко возникают случаи, когда, стремясь помочь, люди совершают ошибки — например, не различают приступ эпилепсии, удушье или другие состояния, требующие разных алгоритмов действий. В таких ситуациях некорректная помощь может не только не принести пользы, но и усугубить состояние пострадавшего. Поэтому важное значение имеет не только расширение доступности обучения, но и его качество. Формирование базовых, но правильных навыков первой помощи способно существенно снизить риски и повлиять на исход в критических ситуациях»,— соглашается директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахования» Алиса Безлюдова.

Анастасия Мануйлова